Riccione celebra 104 anni di autonomia tra musica, giovani talenti e festa in piazza

Sabato 17 ottobre torna “Sogna Riccione Sogna” con i cantautori emergenti del territorio, poi spazio al rock dei Different Soul e alla disco music dei Joe Dibrutto

È il talento dei giovani cantautori emergenti il grande protagonista di sabato 17 ottobre nell’ambito dei festeggiamenti per il 104° Compleanno di Riccione Comune autonomo. Tra storie personali, sonorità contemporanee e identità artistiche già affermate, la terza edizione della rassegna “Sogna Riccione Sogna” aprirà una finestra sulle nuove promesse della musica locale, prima di cedere il passo a una serata di pura energia rock e disco revival pensata per coinvolgere un pubblico di ogni età, immerso nel profumo avvolgente della festa più dolce, “Ciocopaese”, che animerà il borgo storico nel fine settimana.

L’appuntamento con la musica dal vivo prenderà il via proprio sabato 17 ottobre dalle ore 16:00 in piazza Unità.

Tra i protagonisti c’è Davitralenuvole, nome d’arte del riminese Davide Pescaglini, classe 2007. La sua passione per la musica nasce fin da bambino, quando cantava nella propria stanza al riparo dal giudizio altrui. Oggi quella stanza rappresenta ancora il suo mondo interiore: un luogo sospeso tra sogni, emozioni e pensieri che la musica gli permette finalmente di raccontare. Il nome d’arte nasce proprio da questa inclinazione a stare “tra le nuvole”, immerso in una dimensione personale che trova nelle note il canale per prendere forma e giungere agli altri. Di recente pubblicazione è “Davide”, il suo primo EP scritto e prodotto insieme a Max Corona e Francesco Picciano, nato dal desiderio dell'artista di mostrarsi senza filtri e raccontare chi è davvero.

Sul palco salirà poi la formazione punk alternativa Le Storie Di Lisa, originaria di Cervia, composta da Mary alla voce, Lory al basso, Christian alla batteria e Mattia alla chitarra. Il gruppo trasforma l’esorcizzazione delle emozioni e dei sentimenti quotidiani in narrazione musicale attraverso la figura di Lisa, una protagonista ed empatica narratrice in cui chiunque può identificarsi per via dell'introspezione dei testi, perfettamente racchiusa nel motto della band: “Lisa è chiunque, ed è dentro tutti voi”.

La rassegna vedrà inoltre la partecipazione del cantautore e produttore riccionese Pietro Motta, classe 1996. Dopo aver studiato produzione musicale al Berklee College of Music di Boston e aver trascorso un periodo a Milano e a Bologna, Pietro è tornato nella sua Riccione, dove ha allestito il proprio studio di registrazione e continua a lavorare alla sua musica. Forte del Premio speciale di Radio Deejay conquistato nel 2024 a Deejay On Stage con il brano “Pensaci se vuoi” — nato tra la strada e lo studio allestito in cantina —, delle apparizioni televisive a “Tú Sí Que Vales” su Canale 5 e della finale a “Marlù On Stage” a Sanremo, il cantautore continua oggi a pubblicare e a portare dal vivo la propria musica.

A completare la rosa dei giovani talenti sarà la cantante riccionese Michelle (all’anagrafe Michelle Lufo), che ha conquistato l’attenzione del grande pubblico a X Factor grazie a una toccante reinterpretazione del brano “Al telefono” di Cesare Cremonini. Il percorso di Michelle affonda le radici nel coro delle voci bianche “Le Allegre Note”, dove ha cantato dai 6 ai 12 anni, per poi proseguire a sedici anni con la scoperta della scrittura, trasformando i pensieri in musica e sperimentando beat e loop online. A diciotto anni ha aderito all’unico collettivo di artisti emergenti di Riccione, specializzato in musica organica e suonata dal vivo, formandosi con costanza negli studi di produzione e con i producer della provincia di Rimini. Crescendo, si è avvicinata sempre più al mondo dell’elettronica e della club culture della Riviera, abbracciando sonorità techno e tech house ispirate a icone come Cirillo, Ralf e Franchino, fino a riferimenti internazionali come Paul Kalkbrenner e The Blaze. Da queste esperienze nasce una pop tech house in italiano, caratterizzata da testi diretti e immagini nitide, accompagnate da sonorità eteree e dal ritmo costante in quattro quarti della cassa dritta.

Al termine dei concerti, gli studenti dell’Istituto Alberghiero “S. Savioli” distribuiranno alla cittadinanza lo speciale dessert monoporzione ideato appositamente per l’anniversario della città.

Dopo lo spazio espressivo riservato ai giovani cantautori del territorio, la colonna sonora della festa cambia registro in serata, virando verso l’energia del rock e il fascino dei grandi classici del passato.

Alle ore 20:00 si partirà infatti con la carica rock della band Different Soul, per poi cedere il testimone alle ore 21:00 al grande show dei Joe Dibrutto. Autentica macchina del tempo del ritmo e icone dell’intrattenimento dal vivo, i Joe Dibrutto trascineranno la piazza in una festa travolgente con la loro celebre selezione di classici disco music anni Settanta, regalando uno spettacolo ad alto impatto scenico tra groove irresistibili, look d’epoca e pura nostalgia tutta da ballare.

Oggi pomeriggio, venerdì 16 ottobre alle ore 18:00, si terrà l’inaugurazione ufficiale di “CiocoPaese”, con la contestuale apertura di tutti gli stand. Dalle ore 19:00, la serata sarà animata dalla musica e dai balli country curati dal gruppo Wild Angels.



