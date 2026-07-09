Riccione celebra la Madonna del Mare: ecco il programma della festa, dal 16 al 19 luglio

Previsto anche un spettacolo che omaggia Pasolini e Calvino

Dal 16 al 19 luglio Riccione torna a celebrare la Festa della Madonna del Mare. Il fitto calendario di appuntamenti si aprirà giovedì 16 con un momento di incontro e riflessione dedicato al mare, elemento fondante della storia, della cultura e del futuro della Perla verde dell’Adriatico, e proseguirà attraverso i suoi riti più amati, come la tradizionale processione in mare, la solenne celebrazione della Santa Messa, la veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche romagnole, lo spettacolo dei fuochi d’artificio, fino allo speciale appuntamento delle “Albe in Controluce” con il reading concerto di Giovanni Truppi.

Ad aprire il lungo weekend della Festa della Madonna del Mare sarà l’incontro pubblico “La Saviolina e il mare di Riccione. Storie da navigare, memorie da custodire”, in programma giovedì 16 luglio alle ore 21:15 sulla terrazza del Club Nautico (viale D’Annunzio 4/A).

Protagonista della serata sarà la storica imbarcazione Saviolina, simbolo della marineria riccionese. L’incontro offrirà inoltre l’occasione per approfondire la memoria della marineria locale, le nuove tecnologie applicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e il ruolo del mare nella costruzione dell’identità futura della città. Per la prima volta il pubblico potrà sperimentare direttamente la navigazione virtuale a bordo della celebre imbarcazione grazie a una ricostruzione tridimensionale realizzata a partire da disegni originali e rilievi fotogrammetrici, vivendo un’autentica esperienza di esplorazione e navigazione in realtà virtuale. L’incontro pubblico vedrà la partecipazione di Stefano Medas, archeologo navale, studioso della navigazione antica e della marineria storica dell’Adriatico, tra i massimi esperti italiani del settore, che da anni si occupa della tutela e della valorizzazione della Saviolina.

Il racconto del mare si estende oltre la serata del Club Nautico grazie alla mostra “Storie di mare, di spiaggia, di abissi”, visitabile fino al 3 ottobre 2026 al Centro della Pesa. L’esposizione nasce dalla donazione di circa 130 volumi internazionali da parte della “Bologna Children's Book Fair” alla Biblioteca comunale di Riccione nell’ambito di “Off Fair”, trasformando la galleria in un’installazione artistica che unisce idealmente il patrimonio materiale della Saviolina a quello immaginario dei libri.

L’appuntamento del 16 luglio è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza. Poiché la terrazza del Club Nautico dispone di posti limitati, si consiglia di arrivare con la massima puntualità.

La veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna: sabato 18 luglio al porto di Riccione

Sabato 18 luglio alle ore 17:00, il Porto di Riccione sarà il palcoscenico della tradizionale veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna, un momento molto atteso che vedrà protagoniste le Mariegole e lo storico lancione simbolo della città, con le loro vele colorate che animeranno il mare in un’atmosfera suggestiva e carica di significato.

“Albe in controluce”: Giovanni Truppi in “La lunga fiaba di sabbia”

Domenica 19 luglio (ore 5:30) Giovanni Truppi sarà protagonista dell’appuntamento delle “Albe in controluce” per la Madonna del Mare con “La lunga fiaba di sabbia”, in programma presso la spiaggia libera del Marano (tra le zone 132 e 134). Lo spettacolo è un progetto speciale che intreccia “La lunga strada di sabbia” di Pier Paolo Pasolini e le “Fiabe italiane” di Italo Calvino, trasformando un itinerario geografico in racconto poetico e collettivo.

Nel 1959 Pasolini percorre in automobile tutta la costa italiana, dando vita a un reportage che è insieme diario, visione e racconto di un Paese in trasformazione. Pochi anni prima Calvino aveva raccolto e riscritto le fiabe popolari italiane, costruendo una mappa simbolica del nostro immaginario. “La lunga fiaba di sabbia” mette in dialogo questi due universi: a ogni tappa del viaggio di Pasolini corrisponde una fiaba della stessa regione, in un continuo intreccio tra realtà e mito, osservazione e immaginazione. Cantautore e autore del libro di viaggio “L’avventura”, ispirato al testo pasoliniano, Truppi in questo progetto si fa voce e interprete di una narrazione più ampia, accompagnando il racconto con brani della tradizione e con canzoni scritte da Pasolini. Ne nasce una forma ibrida, evocativa, che non è solo concerto né teatro né lettura, ma un dispositivo poetico in cui la parola orale si fa geografia e la musica diventa eco narrativa.

Lo spettacolo si inserisce nel percorso culturale che Riccione ha dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, richiamando il legame dello scrittore con la città, documentato dalle lettere del 1930 ritrovate e pubblicate da Pier Vittorio Tondelli nel saggio “Cabine! Cabine!”. Un filo ideale che riporta oggi Pasolini sulle spiagge di Riccione attraverso il linguaggio contemporaneo di Giovanni Truppi.

Domenica 19 luglio alle ore 9:15, al Porto di Riccione, si terrà la deposizione della corona in onore della Madonna del Mare, seguita dalla processione in mare con la Saviolina e le imbarcazioni storiche.

In serata, alle 21:00, il piazzale del Porto ospiterà la Santa Messa Solenne, presieduta dal vescovo emerito monsignor Francesco Lambiasi. A chiudere la festa sarà il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, che illuminerà il cielo regalando un momento di grande emozione a cittadini e turisti.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

La Festa della Madonna del Mare è un evento promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con Club Nautico Riccione, Lega Navale Italiana Riccione, Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Riccione, Ufficio locale marittimo di Riccione e Parrocchie di Riccione.

