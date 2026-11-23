Riccione celebra la Virgo Fidelis: l’Associazione Carabinieri in congedo festeggia la tradizione

Circa 80 partecipanti alla cerimonia con autorità civili, militari e politiche. Consegnati gli attestati per i trent’anni di appartenenza all’associazione

Una giornata all’insegna dei valori dell’Arma, della tradizione e dello spirito di appartenenza. Domenica 22 novembre, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, sezione di Riccione, ha celebrato la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. La celebrazione ha visto la partecipazione di autorità militari, civili e politiche, che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza all’associazione e ai suoi rappresentanti, in un momento particolarmente significativo per tutti i soci. Al termine della cerimonia, i partecipanti si sono ritrovati al ristorante per proseguire la giornata in un clima di amicizia e convivialità. L’occasione è stata anche quella di consegnare gli attestati di riconoscimento ai soci che hanno raggiunto il traguardo dei trent’anni di appartenenza all’associazione, un importante segno di fedeltà, impegno e dedizione. Circa 80 persone, tra associati e familiari, hanno preso parte all’incontro, condividendo una giornata che ha saputo unire generazioni diverse nel segno dei valori dell’Arma: solidarietà, rispetto, senso del dovere e spirito di servizio. Un appuntamento che ha confermato ancora una volta il forte legame tra l’Associazione Nazionale Carabinieri, il territorio e le famiglie dei suoi componenti, mantenendo vivi quei principi di fratellanza e appartenenza che continuano a caratterizzare lo spirito dell’Arma anche dopo il servizio attivo.