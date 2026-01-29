Riccione chiude gennaio con un weekend tra memoria, teatro e musica

Riccione tra memoria e contemporaneità: gli eventi del fine settimana

Riccione saluta il mese di gennaio con un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti. Dalle celebrazioni per il Giorno della Memoria alle mostre sulla storia del Novecento, dal teatro per le nuove generazioni all’omaggio al grande rock, fino alla scoperta di nuovi spazi espositivi e alla visita guidata dedicata a un amato artista contemporaneo. Un weekend che intreccia cultura e riflessione con i grandi eventi sportivi nazionali e le attività dedicate al benessere, offrendo un programma poliedrico capace di coinvolgere l’intera città.

La rassegna “Il Cinema d’autore” prosegue il suo percorso al Cinepalace: in occasione del Giorno della Memoria, l’appuntamento di questa sera, giovedì 29 gennaio sarà dedicato alla proiezione di “Elena del Ghetto”. Diretto da Stefano Casertano e interpretato da Micaela Ramazzotti, il film porta sul grande schermo la storia vera di Elena Di Porto, figura ribelle che sfidò il regime fascista e l’occupazione nazista nel Ghetto di Roma per salvare vite umane. Una pellicola che restituisce dignità e voce a una delle protagoniste più coraggiose e meno note della Resistenza romana. L’ingresso alla proiezione (inizio ore 21) è preceduto alle 20:30 dall’aperitivo offerto da Indaco; il costo del biglietto è di 7 euro.

“La bella stagione di Riccione Teatro” dedica il prossimo fine settimana ai più giovani con due titoli di grande impatto visivo e narrativo in programma alla Granturismo. Sabato 31 gennaio (ore 17) va in scena “Lucy / Gli orsi”, una suggestiva storia di confine tra infanzia e adolescenza ambientata tra i boschi del Canada. La protagonista, Lucy, è l’unica in grado di vedere misteriosi orsi bianchi e trasparenti che iniziano a popolare la sua città: una metafora delicata sulla capacità di trasformare il dolore in occasione di relazione con gli altri e sul coraggio di guardare il mondo con occhi diversi, raccontata in scena attraverso un originale dialogo tra recitazione e videoproiezioni.

Il programma prosegue domenica 1 febbraio (ore 17) con “Il tenace soldatino di piombo. Un film da palcoscenico”. In una stanza piena di giocattoli, tra luci soffuse e pioggia alla finestra, la celebre fiaba prende vita in un gioco in cui gli oggetti combattono e danzano, diventando protagonisti di un film teatrale proiettato in diretta su un grande schermo. Il teatro si mette al servizio della telecamera che, come il buco della serratura di una porta invisibile, offre allo spettatore uno sguardo privilegiato per osservare l’impercettibile. Un confronto tra linguaggio teatrale e cinematografico per raccontare, attraverso due differenti visioni, una grande storia d’amore.

I biglietti sono disponibili su Liveticket.it, nelle rivendite autorizzate, al botteghino del Palazzo del Turismo (il giovedì dalle 14 alle 18) o direttamente sul luogo dell’evento da due ore prima dell’inizio, 8 euro l’intero, 6 euro il ridotto under 14.

La visita guidata di Pier Paolo Del Bianco alla mostra su Roberto De Grandis: l’1 febbraio a Villa Franceschi

A Villa Franceschi prosegue la mostra “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”, la retrospettiva dedicata all’artista riccionese, profondamente legato alla città sia come autore sia come educatore. L’esposizione ripercorre l’intera produzione dell’artista, dalle opere giovanili ai lavori della maturità ed è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Un’occasione speciale per approfondire il percorso espositivo è in programma domenica 1 febbraio alle 17, con una visita guidata a cura di Pier Paolo Del Bianco, artista, membro del comitato tecnico-scientifico della mostra e amico di lunga data di De Grandis. La visita permetterà di comprendere dall’interno il suo universo creativo, guidati da un testimone d’eccezione che ne ha seguito l’intera evoluzione artistica.

Domenica 1 febbraio (ore 17), la rassegna culturale “Piccoli mondi” si conclude alla Nuova Sala Africa con la prima di “Dolly, storia di Dolores O’Riordan”, un emozionante racconto in musica dedicato alla leggendaria voce dei Cranberries. Il progetto ripercorre la vita e la carriera dell’icona rock attraverso un’intima narrazione in prima persona intrecciata ai successi della band irlandese. Protagonista sul palco la cantautrice e musicista leccese Francesca Romana Perrotta, accompagnata da Aldo Maria Zangheri (viola), Massimo Marches (chitarra) e Alex Magnani (strumenti vari). I biglietti sono disponibili su Liveticket.it: 14 euro l’intero, 10 euro il ridotto under 14.

“Anfalkraw” e “Traditi”: alla Galleria del Centro della Pesa il racconto delle persecuzioni del Novecento

Prosegue alla Galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) il percorso dedicato alla memoria con due importanti esposizioni che indagano i drammi delle persecuzioni del Novecento.

La mostra “Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi in Iraq” approfondisce la tragica repressione subita dal popolo kurdo durante il regime di Saddam Hussein. Realizzata dal Museo del Territorio in collaborazione con il Comune di Riccione, l’Università di Bologna e la MiSAK – Missione storico archeologica italiana in Kurdistan (Ismeo e Istituto Kurdo di Roma), con il supporto delle autorità e degli istituti di ricerca del Kurdistan iracheno, l’esposizione nasce nell’ambito del programma regionale “Ventesimo secolo: una lunga era di guerre, discriminazioni e persecuzioni. Sulle tracce della memoria”. Il percorso presenta un racconto accessibile e scientificamente fondato, con l’obiettivo di favorire una comprensione più profonda dei fenomeni di persecuzione e dei processi di costruzione della memoria collettiva.

Trova spazio nella stessa sede anche “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945”, l’esposizione curata da Daniel Degli Esposti e Andrea Tirincanti che analizza la frattura civile causata dalle leggi razziali del 1938. Attraverso documenti d’archivio e fotografie, il percorso mette in luce i meccanismi di discriminazione e deportazione avvenuti nel contesto locale, documentando le responsabilità del sistema fascista ma anche i rari gesti di solidarietà.

Le due mostre, a ingresso libero, sono visitabili fino al 14 febbraio: il lunedì dalle 14 alle 18:50; dal martedì al sabato, con orario continuato, dalle 9 alle 18:50.

Cultura, sport, benessere e tempo libero

Sabato 31 gennaio (ore 18), l’artista Marco Morosini inaugura il nuovo spazio MArCo – Morosini Arte Contemporanea (viale Gramsci, 1). Il polo culturale nasce come un innovativo progetto multidisciplinare che fonde tre linguaggi distinti: il segno, rappresentato dalle opere e dalle visioni di Morosini, la luce e il suono.

Proseguono i “Campionati italiani assoluti 2026” di danza sportiva organizzati dalla Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali): dal 31 gennaio all’1 febbraio il Playhall (viale Carpi, 24) ospiterà le esibizioni di rock’n’roll, boogie-woogie, danze orientali e del settore paralimpico.

Fino all’1 febbraio lo Stadio del nuoto (viale Monte Rosa, 60) ospita i “Campionati italiani assoluti invernali” di nuoto artistico, organizzati dalla Fin (Federazione italiana nuoto).

“Meditare camminando” è il percorso meditativo mattutino gratuito e aperto a tutti, che unisce movimento, respiro e consapevolezza immersi nell’energia del mare. L’iniziativa, curata da Stefano Visani – facilitatore sulle arti yogiche e taoista, mental coach sportivo e life coach – propone esercizi di Qi Gong taoista, pratiche di respiro, meditazioni per la presenza e il benessere interiore, mudra e strategie per gestire freddo, energia e vibrazione personale, con l’obiettivo di acquisire strumenti pratici da portare nella vita quotidiana. L’appuntamento torna ogni mattina dal venerdì al lunedì, dalle 8 alle 9, in piazzale San Martino, fino all’1 febbraio.

Si conclude domenica 1 febbraio (dalle 10 alle 11), l’iniziativa “La saggezza del sorriso. Il Tao del movimento”. Piazzale San Martino si trasformerà, ancora una volta, in uno spazio dedicato alla cura di sé attraverso il Qi Gong e il respiro consapevole della meditazione taoista. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per riscoprire equilibrio, vitalità e armonia interiore grazie a movimenti dolci, presenza corporea e a un approccio che unisce pratica tradizionale e benessere.