Riccione, cocaina nascosta nei calzini e sotto il materasso: arrestato

Un 20enne, già noto alle forze dell'ordine, aveva anche banconote false

Un 20enne di nazionalità albanese è stato arrestato ieri pomeriggio (lunedì 12 gennaio) a Riccione, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e possesso di banconote false. Il giovane, senza fissa dimora e irregolare in Italia, era già noto alle forze dell'ordine: quando i Carabinieri lo hanno notato nel centro cittadino, alla guida della sua auto, lo hanno fermato per un controllo di routine. Il 20enne ha però tradito nervosismo, spingendo gli operatori ad approfondire gli accertamenti, fatto che ha permesso la scoperta di alcune dosi di cocaina, nascoste nei calzini dal ragazzo. La perquisizione della sua camera di residence ha invece permesso di rinvenire, sotto il materasso del letto e in un cassetto della cucina, un altro etto di cocaina diviso in dosi, 600 euro in contanti, comprese alcune banconote false, e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 20enne è stato così arrestato.