Calcio Promozione D Mille emozioni, la Reno nel recupero supera il Riccione 4-3

Per i riccionesi segnano Polverelli (2) e Leardini

Reno - Riccione 4-3

RENO: Gardini, Cobrescu, Argelli, Prati, Gabelli, Corrado, Zamparelli, Bastari, Berardi (1' st Kema), De Rose, Andreani (1' st Quarta, 31' st Taroni). A disp.: Palermo, Bianchi, Bolognesi, Giordano, Cepa. All.: Giorgi.

RICCIONE: Crescentini, Tamai, Gianferrari, Pironi, Difino, Lambertini (10' st Gambuti), Bellavista (16' st Leardini), Merli, Polverelli, Diop, Shehi (26' st Pruccoli). A disp.: Barbanti, Trianni, Gambuti, Ubaldi, Bortone, Mantovan. All.: Gurini.



ARBITRO: Tagliati di Ferrara.

RETI: 10' pt e 2' st Polverelli, 11' pt e 15' pt Andreani, 34' pt Bastari, 35' st Leardini, 47' st De Rose.

AMMONITI: Kema, Lambertini.



RENO Vittoria della Reno per 4-3 al termine di una partita condizionata dal vento che nel primo tempo ha soffiato a favore della squadra di casa. Doppio vantaggio Reno con Andreani su azione, terzo gol di Bastari, accorcia le distanze Polverelli. Nella ripresa il Riccione accorcia le distanze con un tiro da fuori di Polverelli, che ha sorpreso il portiere e grazie ad un’azione corale conclusa da Leardini la squadra ospite ha trovato il pareggio. Sul finire su una punizione dal limite su un batti e ribatti la Reno, che in precedenza ha avuto due palle gol per chiudere i conti, ha trovato la rete del 4-3 con De Rose.