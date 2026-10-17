Riccione, condanna da 15,5 milioni: le parole della Sindaca Daniela Angelini

"Voglio dirlo con estrema chiarezza: potete stare tranquilli"

Il comune di Riccione è stato condannato in Appello a pagare circa 15,5 milioni di euro per il contenzioso legato alla realizzazione e gestione del parcheggio interrato del Lungomare della Repubblica. La vicenda ha origine da una convenzione sottoscritta nel 2008. Il contenzioso si aprì nel 2014: la società costruttrice contestava il mancato rispetto della convenzione sui parcheggi con un conseguente danno economico. In primo grado la ragione fu riconosciuta al Comune di Riccione.

Ora l'Amministrazione verificherà la sussistenza dei presupposti per proporre ricorso in Cassazione ma la sentenza, in quanto esecutiva, comporta l'obbligo di pagare indipendentemente dal ricorso in Cassazione. E l'Amministrazione Comunale, nel Fondo per i rischi di spese legali, ha al momento accantonato una cifra che coprirebbe solo una parte limitata dell'importo.

Le dichiarazioni della Sindaca Daniela Angelini

"Voglio dirlo con estrema chiarezza a tutte le famiglie, ai lavoratori, agli operatori economici e ai giovani di Riccione: potete stare tranquilli. Riccione è una città forte, solida, coraggiosa. La nostra struttura finanziaria ed economica ha basi sane e la capacità di reazione della nostra comunità è immensamente più grande di qualsiasi emergenza ereditata dal passato. Abbiamo già attivato i nostri uffici legali e finanziari per analizzare ogni piega della pronuncia, per valutare le azioni di tutela nelle sedi opportune e, contemporaneamente, per pianificare ogni passo contabile necessario a proteggere i conti pubblici e i servizi essenziali. Nessun progetto fondamentale per il futuro della città verrà sospeso né abbandonato”.