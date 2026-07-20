Riccione, consigliere denuncia: "Rifiuti lungo la passeggiata turistica e nei parcheggi"

Andrea Dionigi Palazzi (Forza Italia): "Ritengo che un’amministrazione debba farsi carico del decoro urbano nel suo complesso"

Il capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Riccione, Andrea Dionigi Palazzi, segnala condizioni di degrado nella zona sud di Riccione, "con rifiuti presenti lungo la passeggiata e nei parcheggi, anche in prossimità della nuova area pedonale".



"La realizzazione di nuove opere deve essere accompagnata da un’adeguata manutenzione e da una costante cura degli spazi pubblici. Non è sufficiente intervenire sul piano infrastrutturale se poi viene meno l’attenzione alla gestione quotidiana del territorio. Ritengo che un’amministrazione debba farsi carico del decoro urbano nel suo complesso, senza limitarsi a richiamare la ripartizione delle competenze, ma attivandosi affinché ogni area della città sia mantenuta in condizioni decorose. Ai cittadini e ai nostri ospiti che scelgono Riccione va garantita una città pulita, ordinata e accogliente. Mi auguro pertanto che l’amministrazione intervenga con tempestività per restituire decoro alla zona sud di Riccione, che troppo spesso viene dimenticata, meritando invece maggiore attenzione", scrive Dionigi Palazzi.