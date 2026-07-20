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Riccione, consigliere denuncia: "Rifiuti lungo la passeggiata turistica e nei parcheggi"

Andrea Dionigi Palazzi (Forza Italia): "Ritengo che un’amministrazione debba farsi carico del decoro urbano nel suo complesso"

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
20 luglio 2026 12:20
Riccione, consigliere denuncia: "Rifiuti lungo la passeggiata turistica e nei parcheggi" -
Riccione
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Il capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Riccione, Andrea Dionigi Palazzi, segnala condizioni di degrado nella zona sud di Riccione, "con rifiuti presenti lungo la passeggiata e nei parcheggi, anche in prossimità della nuova area pedonale".

"La realizzazione di nuove opere deve essere accompagnata da un’adeguata manutenzione e da una costante cura degli spazi pubblici. Non è sufficiente intervenire sul piano infrastrutturale se poi viene meno l’attenzione alla gestione quotidiana del territorio. Ritengo che un’amministrazione debba farsi carico del decoro urbano nel suo complesso, senza limitarsi a richiamare la ripartizione delle competenze, ma attivandosi affinché ogni area della città sia mantenuta in condizioni decorose. Ai cittadini e ai nostri ospiti che scelgono Riccione va garantita una città pulita, ordinata e accogliente. Mi auguro pertanto che l’amministrazione intervenga con tempestività per restituire decoro alla zona sud di Riccione, che troppo spesso viene dimenticata, meritando invece maggiore attenzione", scrive Dionigi Palazzi.

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