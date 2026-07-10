Riccione: contrasto ai Pr irregolari e al trasporto abusivo, scatta il presidio rafforzato della Polizia

Prende il via un intervento di controllo straordinario nell'area esterna della stazione ferroviaria

Prende il via da oggi un intervento straordinario di controllo e monitoraggio continuo nell’area esterna della stazione ferroviaria. L’Amministrazione comunale ha messo in campo un presidio della Polizia locale, che proseguirà senza interruzioni fino alla fine del mese di agosto, con l’obiettivo di aggredire due fenomeni critici per il decoro e la sicurezza urbana: l’attività irregolare dei Pr e il trasporto abusivo di persone.

Contrasto al procacciamento di clienti

Il primo fronte d’azione vede la Polizia locale in prima linea nel contrasto stringente all’attività abusiva di promozione e vendita di biglietti, attività spesso effettuata da una moltitudine di giovani con modalità aggressive e disturbanti per i viaggiatori, fino a creare una sensazione di scarsa sicurezza percepita. Gli agenti del Comando intercomunale intensificheranno le verifiche nelle aree pubbliche adiacenti allo scalo ferroviario per arginare una presenza anomala registrata negli ultimi giorni. Gli interventi si muovono nel solco del Regolamento di Polizia urbana, che vieta espressamente qualsiasi forma di intermediazione, prenotazione o vendita di ingressi finalizzata a indirizzare la clientela verso locali da ballo, pubblici esercizi o attività commerciali senza una preventiva autorizzazione del Comune. L’Amministrazione ha provveduto a segnalare le criticità dell’area alla recente riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi ieri nella sede della Prefettura di Rimini. L’amministrazione chiederà inoltre la collaborazione delle Ferrovie dello Stato e della Polizia ferroviaria al fine di garantire anche all’interno dell’area della stazione, in adiacenza ai binari, un pieno controllo.

Controlli mirati sul trasporto di persone

Il secondo pilastro del piano strategico punta alla lotta all’abusivismo nel settore del trasporto dei passeggeri. Squadre dedicate della Polizia locale eseguiranno verifiche mirate e costanti per accertare il possesso delle regolari licenze e autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio. Si tratta di una misura fondamentale, messa in campo direttamente dall’Amministrazione attraverso il proprio corpo di Polizia, per garantire l’incolumità e la tranquillità dei residenti e dei numerosi turisti che scelgono la città come meta delle proprie vacanze, ma anche di un atto doveroso per tutelare i professionisti del settore, come i tassisti e i conducenti di Ncc, che operano quotidianamente nel pieno rispetto delle regole.

La tutela della legalità

«La stazione rappresenta una delle principali porte di accesso alla città e deve essere un luogo ordinato, sicuro e pienamente presidiato – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. La presenza di fenomeni irregolari ha trovato una risposta immediata e concreta. Da oggi e fino alla fine di agosto rafforzeremo progressivamente i controlli della nostra Polizia locale, senza lasciare spazio né alle attività abusive di procacciamento della clientela né al trasporto irregolare di persone. Difendere la legalità significa tutelare cittadini, turisti e tutti gli operatori che lavorano rispettando licenze, autorizzazioni e regole».



