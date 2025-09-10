Riccione corre al tramonto: sport e solidarietà protagonisti della Sunset Run

Sabato 20 settembre a Riccione seconda edizione della manifestazione che unisce sport, divertimento, solidarietà e sostenibilità

Manca davvero poco alla “Riccione Sunset Run”: l’evento inserito nel calendario Fidal nazionale torna sabato 20 settembre per la seconda edizione, confermando la sua formula speciale all’insegna dello sport e del divertimento per tutti. Una gara podistica competitiva di 10 km omologati, affiancata da due percorsi non competitivi di 10 e 5 km, pensati per camminatori, famiglie, runner amatoriali, persone con disabilità, oltre alle attività gratuite di fitness e a una grande festa finale aperta a tutta la città.

La gara si svolgerà sulla distanza di 10 km omologati Fidal e sarà accompagnata quest’anno da due percorsi non competitivi di 10 e 5 km per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. L’evento sarà un’occasione unica per unire sport e divertimento alla solidarietà e alla rinascita: parte del ricavato sarà destinato, infatti, alle attività della comunità di San Patrignano per il recupero dei ragazzi con problemi di dipendenza. La “Ricc10ne Sunset Run” è anche attenta all’ambiente grazie ai kit sostenibili, alla raccolta differenziata curata in ogni dettaglio e a una comunicazione che privilegia i canali digitali.

La gara e i percorsi non competitivi

La partenza è fissata per le 18:30 da piazzale Roma, nel cuore di Riccione, per vivere l’esperienza unica di una corsa avvolta dai colori del tramonto. Oltre alla gara podistica competitiva di 10 km omologati Fidal, l’edizione 2025 propone due percorsi non competitivi – da 10 e 5 km – aperti a tutti e senza necessità di certificato medico o tesseramento. Un doppio format pensato per rendere la Sunset Run ancora più inclusiva: dalle famiglie con bambini alle persone con disabilità, chiunque potrà partecipare, camminando o correndo, immerso nella magica atmosfera del calar del sole e nell’energia positiva di un evento dedicato al benessere. La manifestazione è inoltre inserita anche nel calendario nazionale Fispes, la Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali.

Un altro elemento che rende speciale la Sunset Run è il pacco gara, pensato nei minimi dettagli e ricco di gadget esclusivi, prodotti e sconti offerti dagli sponsor insieme agli accessori tecnici.

E’ possibile iscriversi alla corsa online alla pagina https://www.endu.net/it/events/ricc10ne-sunset-run/ (beneficiando di uno speciale sconto di 5 euro utilizzando il codice RICCIONE25) o direttamente sul posto il giorno dell’evento presso la segreteria in piazzale Roma.

La giornata della Sunset Run inizierà già dal mattino con un ricco programma di attività dedicate al benessere e all’intrattenimento. Dalle ore 10, il villaggio di piazzale Roma si animerà con le iscrizioni e la consegna dei pacchi gara, accompagnate da musica, momenti di animazione e sessioni di fitness. Anche chi non prenderà parte alla gara potrà vivere un’esperienza dinamica e coinvolgente, partecipando alle attività – gratuite e su prenotazione – proposte fino alle ore 13, a cura di Riccione Wellness Academy. Per iscriversi a queste sessioni sportive è necessario registrarsi online; tutte le informazioni sono disponibili alla pagina https://www.riccionesunsetrun.it/programma-2/

Il pomeriggio sarà animato dalle esibizioni e dimostrazioni delle società sportive locali, sempre accompagnate dalla musica, fino al warm-up pre-gara curato da Fluxo, in programma intorno alle 18. La partenza ufficiale della “Ricc10ne Sunset Run” è fissata per le 18:30.

Dopo la corsa, la festa di fine estate esploderà in piazzale Roma con il ristoro finale per i runner dal sapore autentico romagnolo e il concerto live della rock band SuPerFlash. Alle 20:30 spazio alle premiazioni, seguite dal dj set firmato da Bexx, Aria Beach e Gloria Gin, che farà ballare tutta la piazza. Un’area food dedicata permetterà di assaporare le eccellenze della tradizione e il miglior street food. Sarà un grande momento di celebrazione e convivialità aperto a tutti: runner, cittadini e turisti.