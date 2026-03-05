Riccione cresce nel nuoto artistico: “Diverse nostre atlete tra le prime dieci in regione”

La sezione di nuoto artistico di Polisportiva Riccione registra un trend in continua crescita sia nel settore giovanile che in quello agonistico

La sezione di nuoto artistico della Polisportiva Riccione esce soddisfatta dagli ultimi appuntamenti regionali di Ravenna e Forlì sia con il settore giovanile che con quello agonistico: i settori sono in crescita e i risultati costanti con piazzamenti che fanno ben sperare per i prossimi campionati nazionali. “Tra le prime dieci della regione ci sono diverse nostre atlete” è il commento orgoglioso di Maria Grano, allenatrice e responsabile del settore riccionese. Le conferme erano arrivate già con le convocazioni alle collegiali del settore giovanile sia in fascia ragazze con Amelia Cecchini, Greta Forzelin e Matilde Pari sia fra le juniores con Lia Baldisserri; Amelia Cecchini si attesta fra le prime 20 sincronette italiane della categoria.

Al 4° Campionato Regionale 25/26, piscina Gambi Ravenna il 22 febbraio, circuito agonistico, ottime sono state le prestazioni per le sincronette di casa: dall'argento negli obbligatori per Amelia Cecchini al bronzo negli Obbligatori categoria Assoluti arrivato per Lia Baldisserri fino al bronzo nel Solo di Ginevra Orsini, categoria Ragazzi; e ancora un bronzo per il Duo Juniores Lia Baldisserri / Camilla Bonduà. Negli Esa ottimi sono stati i piazzamenti per Alicia Gabellini (6) e Beatrice Palazzi (8).

Domenica 2 marzo il settore giovanile si è fatto valere a Forlì al 2° trofeo regionale con vari podi in tutte le specialità: negli Es.c Bianca Perlini ottiene il bronzo sia nella gara degli obbligatori che nel solo; negli obbligatori Esb arriva l'oro per Anita Fazzini seguita da Lilla Sardone con la medaglia d’argento. Nel Duo Esb Anita e Lilla portano a casa un’altra medaglia d’oro. La squadra Esb composta da Anita Fiorentini, Lilla Sardone, Ludovica Brighi e Sofia Castiglione conquista l’argento.

Nel pomeriggio, sempre nel settore propaganda, si sono svolte le gare delle categorie maggiori: Camilla Ciacci primo posto nel Solo categoria ragazze.