Riccione, dal movimento di Vannacci critiche alla giunta: "Ignorano problemi di sicurezza"

Bruno Galli e Luca Campisi: "Sì al pacchetto di proposte di Futuro Nazionale, Tolleranza Zero: tutelare le forze dell'ordine"

"I reati a Riccione sono aumentati del 33%. Un dato da non sottovalutare, specialmente a ridosso della stagione estiva, dove si registrerà un afflusso molto elevato di visitatori". Così Luca Campisi e Bruno Galli, Referenti di Futuro Nazionale Rimini, che accusano l'amministrazione comunale di immobilismo sul fronte della sicurezza. "Al contrario delle critiche pretestuose della sinistra che quando governava parlava di percezione e che con le loro folli politiche migratorie ci han portato ad una situazione fuori controllo, noi siamo accreditati a parlare di insicurezza ed è un concetto che va oltre il potenziamento numerico", accusano. "Senza forze dell'ordine rispettate e protette, non c'è tutela possibile per i cittadini onesti", aggiungono.

Il movimento "vannacciano" ha pronto la sua ricetta: un pacchetto sicurezza organico chiamato "Tolleranza zero". Tra le proposte: scudo legale e rimborso spese processuali per gli agenti coinvolti in procedimenti giudiziari relativi a fatti avvenuti durante il servizio, con particolare attenzione ai casi di legittima difesa; modifiche normative sulla legittima difesa per renderla effettivamente esercitabile da parte di chi opera per la sicurezza pubblica; tutela economica degli indagati, nessuna sospensione automatica né decurtazione dello stipendio per gli appartenenti alle forze dell'ordine indagati per fatti occorsi durante l'espletamento del servizio, fermo restando il dovere di accertamento della verità processuale.



"Come evidenziato prima, la stagione è alle porte ed è indispensabile applicare maggiore copertura sul territorio in maniera tale da garantire tranquillità e sicurezza sia per i residenti sia per i turisti e gli operatori economici. Ed è proprio per questo motivo - concludono i Referenti- che appare evidente la necessità di un potenziamento concreto e tempestivo della presenza delle forze dell’ordine costante e visibile. Perché non esiste libertà senza sicurezza", chiosano Campisi e Galli.