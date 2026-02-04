Riccione: domande aperte fino al 24 febbraio per scrutatori di seggio
Come manifestare la propria disponibilità a prestare servizio in occasione del Referendum
Fino al 24 febbraio 2026, gli iscritti all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale potranno manifestare la propria disponibilità a prestare servizio in occasione del Referendum confermativo del 22 e 23 marzo prossimi.
Le domande potranno essere presentate tramite il portale del Comune di Riccione, autenticandosi con SPID o Carta d’identità elettronica e accedendo al servizio presente nella pagina web: Comunicazione di disponibilità al ruolo di scrutatore.
In alternativa, dalla stessa pagina web è possibile scaricare l’apposito modulo e presentarlo direttamente all’ufficio Elettorale, oppure inviarlo all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
Le manifestazioni di disponibilità raccolte saranno successivamente trasmesse alla Commissione elettorale comunale, organo deputato per legge alla nomina degli scrutatori effettivi e dei sostituti.