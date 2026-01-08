Riccione, dopo le feste arrivano gli atleti: tanti eventi sportivi nel weekend

Calcio a cinque, tiro con l’arco, baseball e podismo: Riccione protagonista dello sport nel fine settimana del 10 e 11 gennaio

Calcio a cinque giovanile, tiro con l’arco indoor, baseball, podismo: sono queste le discipline protagoniste di un nuovo intenso fine settimana di sport a Riccione, in programma sabato 10 e domenica 11 gennaio, a conferma del ruolo della città come punto di riferimento per lo sport a livello nazionale anche nella stagione invernale.

Dopo il grande successo dei Tornei della Befana, che dal 4 al 6 gennaio hanno coinvolto oltre 3.500 atleti, 120 squadre di calcio e 70 squadre di basket provenienti da tutta Italia al Centro Sportivo Nicoletti e nelle palestre cittadine, Riccione si prepara ad accogliere un nuovo ricco calendario di eventi sportivi.

Sabato 10 gennaio, il Playhall “Massimo Pironi” ospiterà “Campioni in Tour a Riccione”, terza edizione del torneo nazionale di calcio a cinque giovanile a scopo benefico, dedicato alle categorie Esordienti, Pulcini, Piccoli amici e Primi calci. Tutte le squadre partecipanti accederanno alla 16ª Finale Nazionale di “Campioni in Tour”, in programma il 28 giugno 2026 allo stadio Nicoletti di Riccione.

Nel corso dello stesso fine settimana, sabato 10 e domenica 11 gennaio, la palestra "Annika Brandi" ospiterà il “13° Trofeo Città di Riccione” di tiro con l’arco indoor, competizione interregionale inserita nel calendario nazionale Fitarco e organizzata dall’Asd Arco Club Riccione. Sono attesi circa 160 arcieri, dai più giovani fino agli atleti senior. Alcune delle squadre partecipanti prenderanno parte al Campionato italiano indoor in programma a Roma dal 26 febbraio al 1° marzo.

Domenica 11 gennaio, il Playhall accoglierà anche la prima edizione della “Winter League di baseball” della provincia di Rimini, con la partecipazione di circa 100 giovani atleti provenienti da diverse società del territorio.

Sempre nella giornata di domenica 11 gennaio si svolgerà la Gara Mini Calendario di podismo, corsa non competitiva di 8 chilometri organizzata da Asd Riccione Podismo. La manifestazione si terrà nella zona di Spontricciolo, con partenza da via Rebola alle ore 9.30 e arrivo nella stessa via. Le iscrizioni saranno possibili direttamente sul posto.

A completare un calendario sportivo invernale di grande rilievo, dal 15 gennaio al 22 febbraio, Riccione ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di Danza Sportiva, evento di caratura nazionale che porterà in città migliaia di atleti e accompagnatori.

“La varietà delle discipline coinvolte dimostra la forza del sistema sportivo riccionese – dichiara l’assessore allo Sport Simone Imola –. Dallo sport giovanile alle competizioni di livello nazionale, Riccione continua a essere una città viva, capace di attrarre eventi, valorizzare gli impianti e promuovere lo sport come elemento centrale di crescita, socialità e sviluppo turistico durante tutto l’anno”.