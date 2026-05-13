Riccione, doppia nascita di Gufo Reale: il parco lancia il voto per scegliere i nomi

I gufetti reali di Oltremare sono maschietti

La natura non finisce mai di stupire al parco Oltremare 2.0 a Riccione. Dopo settimane di attesa e monitoraggio costante, il family edutainment park annuncia un importante traguardo nella storia dei suoi nuovi "ambasciatori" di speranza. Le analisi del DNA hanno confermato che i due piccoli di Gufo Reale (Bubo bubo), nati nel parco qualche mese fa, sono due maschietti.

La nascita dei due pulli, figli degli esemplari Kuma e Goblin, rappresenta una concreta vittoria per la biodiversità, in un'epoca in cui i grandi rapaci notturni affrontano sfide critiche. Il Gufo Reale, pur essendo un predatore all'apice della catena alimentare e fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi, oggi è estremamente vulnerabile per la trasformazione e la frammentazione del suo habitat di nidificazione e alimentazione e per problemi legati a rischi di collisione con cavi aerei ed elettrocuzione. Il successo del percorso di affiatamento e cova dei gufi reali di Oltremare 2.0 – durato 34 giorni sotto sorveglianza video h24 per garantire la massima privacy alla coppia – dimostra l'efficacia del lavoro svolto dallo staff di falconieri e medici veterinari.

Ora, il ponte più grande sarà verso il pubblico. Per rafforzare il legame tra i visitatori di Oltremare 2.0 e questi magnifici rapaci, caratterizzati dai suggestivi ciuffi auricolari e dagli occhi color arancio, il family edutainment park lancia un’iniziativa di partecipazione attiva. In collaborazione con lo staff di Raptors World, sono state individuate tre coppie di nomi:

Goemon e Jigen : un tributo all’intesa di due icone leggendarie

Zoro e Rufy : per chi è destinato a grandi avventure

Gaspare e Orazio: la rarità di nomi d’altri tempi trasformata in dolcezza d’animo

Il contest di voto sarà attivo fino a domenica 24 maggio, sui canali social di Oltremare 2.0. Per incentivare la partecipazione e permettere a quante più persone di conoscere da vicino questi futuri testimoni della bellezza naturale.

"La scelta di coinvolgere il pubblico nella scelta dei due nomi dichiara Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment non è solo un gesto simbolico ma uno strumento educativo, volto a sensibilizzare bambini e adulti sulla fragilità della natura e sull’importanza di strutture come la nostra per la tutela di specie minacciate. Attraverso le attività didattiche e il coinvolgimento del pubblico, puntiamo a invertire la rotta e aumentare la sensibilità di ogni visitatore verso le tematiche ambientali".

I piccoli continueranno a crescere sotto la supervisione del team tecnico, pronti a incontrare i visitatori e a raccontare, attraverso la loro presenza, la maestosità del mondo dei rapaci.