Riccione: due hotel nel mirino, ruba una carta e aggredisce il gestore. Arrestato un 18enne

Rintracciato e bloccato dai Carabinieri dopo un tentativo di fuga

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un giovane appena maggiorenne, ritenuto responsabile di tentata rapina, furto in abitazione e indebito utilizzo di mezzi di pagamento.

Nel pomeriggio di ieri, il 18enne si è introdotto all’interno di un albergo della zona, appropriandosi del portafogli di una turista. Successivamente ha utilizzato la carta di pagamento appena rubata per effettuare acquisti in un esercizio commerciale.

In un secondo momento, si è recato in un’altra struttura ricettiva dove è stato sorpreso dal gestore mentre cercava di sottrarre le chiavi di due camere. Per guadagnarsi la fuga, ha usato violenza nei confronti dell’esercente.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, allertati tramite il numero di emergenza, il 18enne è stato rintracciato e bloccato poco dopo. Dichiarato in arresto, è stato condotto nel carcere di Rimini, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre a Riccione, gli stessi Carabinieri hanno arrestato un 35enne per aver violato il provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione che indicava la presenza dell’uomo nell’abitazione dell’ex convivente, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. Accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito, è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.