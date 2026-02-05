Riccione e Coriano, inclusione concreta: formazione e casa per 24 persone con disabilità

Dal Pnrr all’autonomia: 24 percorsi di vita indipendente

Sono 24 le persone con disabilità coinvolte in percorsi di formazione, orientamento al lavoro e allenamento all’autonomia nell’ambito del progetto “Attività di formazione e avviamento al lavoro” messo in campo dal Distretto socio-sanitario di Riccione. Il progetto è finanziato con fondi Pnrr nell’ambito della Missione dedicata all’inclusione sociale e si suddivide in due Linee di intervento realizzate in parallelo e in simultanea.

Il primo progetto, riguarda il comune di Riccione e include la riqualificazione dell’immobile di viale Arona, oramai conclusa, al quartiere Spontricciolo. Sono state realizzate 2 unità abitative e sono in corso gli ultimi interventi al parcheggio e alle rampe di accesso pedonali e carrabili. Lo stabile, rimasto inutilizzato per anni, viene quindi restituito alla comunità e trasformato in un luogo dove le persone con disabilità potranno vivere in modo più autonomo, condividendo spazi e attività con il giusto supporto.

Attualmente nel progetto del Distretto sono coinvolte a Riccione 12 persone residenti nei diversi comuni del Distretto impegnate in attività di formazione, tirocini e allenamento alle autonomie personali e lavorative con percorsi costruiti su misura. Accanto ai tirocini, sono previsti corsi per sviluppare competenze utili al lavoro, comprese quelle digitali e attività che permettono di sperimentare il lavoro a distanza, oltre agli allenamenti per lo sviluppo delle autonomie personali e abitative. Tutto avviene in collaborazione con le aziende del territorio e con il supporto del Servizio Sociale Territoriale che segue ogni persona lungo il percorso.

Il secondo progetto, interessa il comune di Coriano e comprende la realizzazione ex novo dell’immobile di via Borgata ad Ospedaletto dove l’ex biblioteca è stata demolita per ricostruirvi una struttura moderna con due gruppi di appartamenti. Anche in questo caso sono coinvolte 12 persone con disabilità, residenti nei diversi comuni del Distretto, impegnate in percorsi analoghi e simultanei di formazione, avviamento al lavoro e autonomie personali.

In attesa del completamento dei lavori nei due immobili, le persone coinvolte svolgono le attività in un alloggio “ponte” sperimentando la gestione della vita quotidiana e rafforzando competenze relazionali e personali fondamentali per la futura vita indipendente. I progetti individualizzati, elaborati dall'équipe territoriale del Servizio disabili, sulla base delle caratteristiche dei beneficiari, prevedono attività già avviate nei mesi scorsi e che, relativamente all’autonomia abitativa, proseguiranno sia presso gli appartamenti di viale Arona sia presso l’immobile con appartamenti dedicati, ad Ospedaletto.

“Con questo progetto vogliamo aiutare le persone con disabilità a costruire una vita il più possibile autonoma, partendo dal lavoro e dalla casa - spiega la sindaca Daniela Angelini e presidente del Comitato di Distretto in cui Riccione svolge il ruolo di Comune capofila-. Non si tratta solo di offrire servizi, ma di creare opportunità reali: imparare un mestiere, fare un’esperienza lavorativa, vivere in una casa pensata per le proprie esigenze. Il progetto distrettuale ha infatti l’obiettivo di accompagnare le persone con disabilità passo dopo passo, aiutandole ad acquisire competenze, fare esperienze concrete in azienda e, allo stesso tempo, vivere in contesti abitativi pensati per favorire indipendenza e socialità. Le risorse del Pnrr ci permettono di trasformare questi obiettivi in percorsi concreti, costruiti insieme alle persone e al territorio”.