Riccione, è morta la studentessa 18enne coinvolta nel violento incidente in scooter

Il triste episodio nella tarda notte di giovedì scorso

Non ce l’ha fatta la 18enne rimasta gravemente ferita nel violento incidente avvenuto nella notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio all’incrocio tra via Castrocaro e via Monte Bianco, a Riccione. La giovane, una studentessa riccionese, era stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso. Nella mattinata di oggi i medici ne hanno constatato il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale, lo scontro tra un’auto e lo scooter della ragazza potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza. L’impatto è stato particolarmente violento: la 18enne è stata sbalzata sull’asfalto, perdendo immediatamente conoscenza.

I sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti e, valutata la gravità delle ferite, hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero al Bufalini, dove la giovane era stata ricoverata in Rianimazione. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni non sono mai migliorate. Come previsto in casi di questo tipo, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.