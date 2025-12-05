Riccione, ecco il bilancio: "Non aumentiamo le tasse, conti stabili"

Presentato il Bilancio 2026 e il Piano triennale delle opere pubbliche

La giunta comunale di Riccione ha presentato il Bilancio di previsione 2026 e il Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, documenti chiave per la pianificazione finanziaria e lo sviluppo della città. La proposta sarà discussa in Consiglio comunale entro dicembre per l’approvazione.

Il bilancio, rimarca l'amministrazione comunale, conferma il blocco degli aumenti di tributi e tariffe e prevede la riduzione dell’addizionale comunale Irpef, grazie a un gettito superiore alle previsioni. L’amministrazione punta a sostenere i redditi delle famiglie e delle fasce più deboli, con una riduzione graduale che comporterà un risparmio del 17% per i redditi più bassi. La stabilità dei conti, evidenzia l'amministrazione, è garantita anche dal recupero dei tributi e dall’ottimizzazione della gestione di Imu e Tari.

Tra le priorità del bilancio ci sono gli investimenti sociali, con circa 12 milioni destinati all’area “Sociale e Famiglia”, e misure a sostegno delle imprese e del settore turistico, tra cui contributi per ristrutturazioni alberghiere e progetti per hub urbani.

Il Piano triennale delle opere pubbliche prevede investimenti per circa 70 milioni di euro, di cui 29,2 milioni nel 2026, concentrati su rigenerazione urbana, quartieri, sicurezza stradale, edilizia scolastica, patrimonio sportivo e culturale. Tra le opere principali figurano il completamento di viale Ceccarini, il Lungomare del Sole, la passeggiata del porto, il ponte sul torrente Marano, rotatorie, sottopassi e la riqualificazione del quartiere Riccione 2.

Sul fronte sportivo e culturale, il piano prevede la costruzione di nuove strutture sportive, l’ampliamento di palestre esistenti, il completamento del museo del territorio, dello Spazio Tondelli e la realizzazione di un sentiero parco-naturalistico lungo il lungofiume Marano.

“Questo piano triennale dei lavori pubblici non è una semplice lista di opere, ma il progetto di visione per la Riccione del futuro”, dichiara la sindaca Daniela Angelini. “Siamo orgogliosi di presentare una manovra che non aumenta le tasse, anzi riduce l’Irpef, e che allo stesso tempo consolida l’investimento di oltre 12 milioni di euro per il sociale, perché nessuno deve rimanere indietro. Con l’impegno storico di circa 70 milioni di euro, stiamo gettando le basi per una città più moderna, sicura e accogliente, capace di guardare al 2028 e oltre. Stiamo costruendo una Riccione più solida, equa e pronta alle sfide dei prossimi anni, portando la rigenerazione in ogni angolo del territorio: dai quartieri alle nuove strutture sportive, alla sicurezza stradale”.