Riccione, ecco il piano di interventi su asfalti e marciapiedi per il 2026

Monitorati anche i punti in cui le radici hanno danneggiato la pavimentazione stradale

Un investimento complessivo di 1.712.500 euro per un piano di interventi di manutenzione straordinaria che nel 2026 interesserà numerosi viali e strade di Riccione. I lavori sono finalizzati al ripristino di asfalti e marciapiedi, alla bonifica di tratti usurati o ammalorati.

“Abbiamo dato priorità, nella programmazione, alle situazioni più urgenti ma senza perdere di vista una visione complessiva della città – sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. L’obiettivo è garantire una viabilità più efficiente, migliorando al contempo il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici per tutti: pedoni, ciclisti e automobilisti".

Le strade urbane oggetto di manutenzione straordinaria sono circa 50. Il rifacimento degli asfalti, in seguito ai cantieri di Hera sulla rete fognaria, interesserà interi viali nei quartieri Fontanelle e Punta dell’Est: viale Raffaello, Majorana, Mattei, Delle Ginestre, Leon Battista Alberti, Isonzo, Sesia, Ticino, Brenta, Rubicone, Adda, Mincio, Bormida, Scrivia, Volano e Panaro. Su queste stesse strade, oltre agli asfalti, è previsto anche il rifacimento dei marciapiedi.

Interventi mirati interesseranno inoltre viale Cellini (nel tratto dalla ferrovia a viale Vespucci), viale Vespucci (da viale Michelangelo a viale Cellini) e viale Bernini (dalla ferrovia a viale Vespucci), con un rinnovamento completo di carreggiate e percorsi pedonali.

Nei viali Reno, Nizza, Camogli (nel tratto tra i viali Flaminia e Pigna), Pigna e Emilia (lungo la corsa lato Rimini), così come lungo i viali Nettuno, Anzio a Riccione Paese e lungo i viali Aretino, Boccherini e Marenzio nel quartiere Alba si procederà con nuovi asfalti.

"Un aspetto importante che caratterizza il piano di interventi è la bonifica puntuale da apparato radicale, che riguarderà specifiche aree dove le radici degli alberi hanno danneggiato la pavimentazione stradale. L’obiettivo è intervenire in modo mirato sulle zone più compromesse garantendo la stabilità dell’alberatura e la percorribilità in sicurezza delle strade", evidenzia l'amministrazione comunale. Gli interventi di bonifica interesserà alcuni tratti dei viali Limentani, Formia, Liguria, Monti, Nazario Sauro, Tito Speri, corso Fratelli Cervi, Leopardi (intero viale), Decio Raggi, Settembrini, Adriatica, Santorre di Santarosa, Portofino, Oberdan (intero viale) e Massaua.