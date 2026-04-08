Riccione, entra al Sert ed estrae un coltello: "Datemi del metadone". Arrestato

Il personale sanitario si è chiuso in una stanza e ha chiesto l'intervento dei Carabinieri

Momenti di concitazione ieri pomeriggio (7 aprile), al Sert di Riccione, in viale Sardegna, quando un 40enne dell'Est Europa, domiciliato in città, è entrato all'interno della struttura, per poi estrarre un coltello. L'uomo, che sta seguendo un percorso di recupero all'interno del Sert, ha iniziato a minacciare i presenti per farsi consegnare del metadone, ma il personale sanitario si è rifugiato prontamente in una stanza del primo piano, chiedendo l'intervento dei Carabinieri. Al loro arrivo, gli operatori dell'Arma hanno trovato il 40enne al piano terra. Non aveva più con sé il coltello, abbandonato sotto a un distributore di bevande, ma secondo quanto ricostruito, avrebbe continuato ad assumere un atteggiamento aggressivo. È stato arrestato per tentata rapina. Non è chiaro ancora se l'uomo volesse una quantità superiore di metadone, rispetto a quella giornaliera, oppure se la sua richiesta sia stata effettuata fuori dagli orari.