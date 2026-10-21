Riccione, estate 2026 positiva per gli hotel: fatturato in crescita per l’84% degli albergatori

Federalberghi traccia il bilancio della stagione: pernottamenti in aumento per il 68% delle strutture, ma i turisti accorciano i soggiorni e riducono le spese

L'estate 2026 ha regalato grandi soddisfazioni agli albergatori di Riccione. Secondo i dati dell'Osservatorio Turistico Luigino Montanari, presentati da Federalberghi Riccione, la stagione si è chiusa con un bilancio positivo. Il sondaggi tra gli operatori certifica un fatturato maggiore rispetto al 2025 nll'84% dei casi, mentre i pernottamenti sono cresciuti per il 68% delle strutture.

A migliorare anche l'emergenza personale che aveva colpito il settore negli anni passati, seppure resti critica la mancanza di alloggi per i nuovi assunti. Le ombre riguardano soprattutto l'universo digitale: diversi i casi di truffa tramite phishing e malware subiti dagli albergatori. Sul fronte della vacanza, il soggiorno si accorcia.



"La ricerca dell'Osservatorio di Federalberghi Riccione dimostra che è stato un anno positivo. Un anno sicuramente contrassegnato da un tempo fantastico, che ha inciso significativamente sui risultati. Un dato provvisorio di un più 6% come pernottamenti a Riccione al 31 agosto è un dato sicuramente che ci fa dire che è stato un anno molto buono", commenta Claudio Montanari, presidente di Federalberghi Riccione. Riscontrata una contrazione di spesa da parte dei clienti. "C'è una tensione sul budget - rileva Montanari -. Abbiamo tanti clienti che ci chiedono magari di fare un giorno in meno, valutano qualche servizio diverso rispetto al passato". Lo zoccolo duro continua ad essere il mercato italiano. "Il mercato straniero è un mercato che resta in una quota che secondo noi deve migliorare - ammette il presidente -. Dobbiamo avere la capacità di intercettare più turisti stranieri. L'aeroporto Fellini, da questo punto di vista, con le scelte di questo 2026, apre una prospettiva veramente interessante".