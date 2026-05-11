Riccione, ex Colonia Bertazzoni: il Comune valuta due offerte

Approfondimenti tecnici in vista della prossima commissione pubblica

Prosegue con importanti novità l’iter per la valorizzazione e l’alienazione del compendio immobiliare denominato “ex Colonia cBertazzoni”. Nella seduta pubblica tenutasi in data odierna, lunedì 11 maggio, l’amministrazione comunale ha preso atto del recepimento di due distinte manifestazioni d’interesse per l’acquisto del complesso situato in viale Torino.

Alla luce di questi nuovi sviluppi, la commissione ha stabilito di aggiornare i lavori a una nuova seduta, già calendarizzata per il prossimo venerdì 22 maggio. Questo intervallo temporale consentirà agli uffici preposti di procedere con le necessarie valutazioni e gli approfondimenti tecnici relativi alle manifestazioni di interesse pervenute e alle condizioni proposte dai potenziali acquirenti.

Da approfondire la congruità economica dell’operazione alla luce degli eventuali rilanci (su cui poi si dovrà esprimere il Consiglio Comunale), i progetti di sviluppo in relazione agli obiettivi del Piano urbanistico generale e la compatibilità con le realtà già attive all’interno del complesso. In particolare, l’amministrazione comunale sottolinea che verrà tenuta in debita considerazione l'armonizzazione tra i futuri progetti e le attività di formazione e le funzioni sociali attualmente svolte dalla Fondazione Cetacea che opera all’interno della struttura dell’ex Colonia Bertazzoni.

Tutta la documentazione relativa alla procedura, comprensiva del bando integrale e dei riferimenti catastali, resta consultabile sul sito istituzionale del Comune di Riccione nella sezione dedicata a bandi e gare. Per ulteriori dettagli tecnici, il Servizio Patrimonio è a disposizione ai contatti consueti (0541/608346, 0541/608240) o via mail all'indirizzo [email protected].



