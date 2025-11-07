Riccione: ex polveriera diventa area verde, nasce anche nuovo sentiero lungo il Marano

La giunta dà il via libera al progetto da quasi 3 milioni di euro

La Giunta comunale di Riccione ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione di un sentiero storico-naturalistico lungo il torrente Marano e la contestuale riqualificazione naturalistica dell’area ex polveriera. L’investimento complessivo per i lavori ammonta a 2.923.500 euro.

"Il progetto - spiega l'amministrazione comunale - mira a trasformare la zona del torrente Marano e l’area dell’ex polveriera, che si trova lungo il suo percorso, in un nuovo grande parco naturale fruibile aperto ai cittadini e ai turisti. Verrà creato infatti un percorso ciclopedonale che, non solo valorizzerà il patrimonio naturale e storico-paesaggistico della zona, ma offrirà ai cittadini anche un circuito sicuro per lo sport, le passeggiate e il tempo libero. La riqualificazione dell’area include anche la riqualificazione e la valorizzazione dell’ex polveriera, che sarà risanata e integrata nel nuovo percorso".

Il nuovo percorso storico-naturalistico si svilupperà lungo il corso del torrente Marano, a partire dal tratto in corrispondenza con viale D’Annunzio fino al torrente Rio Melo, in prossimità del lago Arcobaleno. L'ex polveriera diventerà invece una nuova area verde. "L'intervento - aggiunge l'amministrazione comunale - avrà una notevole importanza dal punto di vista sia turistico, creando un percorso ciclopedonale alla scoperta dell’entroterra, sia ambientale, incentivando la mobilità dolce e contribuendo a creare un anello verde che abbraccerà la città da nord a sud. Il nuovo sentiero rientrerà inoltre nel più ampio progetto di connessione ciclopedonale tra Riccione e San Marino, un passo fondamentale verso la mobilità dolce e il turismo lento".