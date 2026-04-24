Riccione: festa per la riapertura del Centro di Buon Vicinato “Le 5 Terre”

Domenica 26 aprile, Riccione accoglie un nuovo spazio di socialità e convivialità

Sarà un pomeriggio all’insegna della festa, della buona compagnia e della convivialità: domenica 26 aprile alle 17, Riccione accoglie un nuovo spazio di socialità e convivialità con la riapertura ufficiale del Centro di Buon Vicinato “Le 5 Terre”, in viale La Spezia. La festa sarà aperta a tutta la comunità per un piacevole momento di incontro e divertimento che si concluderà in serata con un torneo di burraco, previsto per le 21.



Il centro sarà aperto tutti i pomeriggi, diventando così un punto di riferimento stabile per chi cerca occasioni di incontro e momenti di comunità e offrirà attività ludico-ricreative e di socializzazione, pensate per tutte le età.

“I centri di buon vicinato svolgono un ruolo fondamentale nel tessuto sociale: offrono spazi in cui contrastare l’isolamento e la solitudine, favoriscono la nascita di nuove amicizie e contribuiscono alla costruzione di reti solidali tra cittadini – sottolinea l’assessora Marina Zoffoli –. Luoghi come “Le 5 Terre” non sono solo centri di intrattenimento, ma veri e propri catalizzatori di coesione sociale, dove le persone possono scambiare esperienze, coltivare interessi comuni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità”.

Con la riapertura del Centro di Buon Vicinato “Le 5 Terre”, Riccione arricchisce la propria offerta di spazi dedicati alla socialità e conferma l’attenzione verso iniziative che rafforzano il legame tra persone e comunità.