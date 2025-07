Riccione inaugura il nuovo Viale Ceccarini: “Primo tassello di un grande cambiamento”

"Ci presentiamo ai nostri turisti con questa icona della città rinnovata", le parole della sindaca

"Una giornata molto importante: inauguriamo il primo tassello di un processo di cambiamento che la città sta vivendo". Così la sindaca Daniela Angelini oggi pomeriggio (venerdì 13 giugno) commenta con soddisfazione il primo passo per il nuovo Viale Ceccarini, la completata riqualificazione del segmento compreso tra viale Milano e il lungomare. "Abbiamo tante opere in programma, ma Viale Ceccarini per noi è un'icona della città: per noi è molto importante presentarci ai nostri turisti con questa parte del viale rinnovata", ha aggiunto la sindaca.

Il viale sarà interamente riqualificato nei prossimi 48 mesi e "sarà veramente il salotto della Perla Verde".

La sindaca aveva presentato così il nuovo viale Ceccarini: "un bosco filare di palme, un’oasi urbana affacciata sul mare Adriatico. L’illuminazione scenografica, progettata per trasformare il viale anche di sera, accenderà l’area con giochi di luce dinamici che valorizzano gli elementi di design e creano un’atmosfera suggestiva e coinvolgente".

L'inaugurazione ufficiale è in programma questa sera, alle 21, con una cerimonia pubblica e l' intervento musicale del compositore e musicista riccionese Tristram (Vittorio Batarra), che proporrà un live set dal titolo “Il respiro del viale”: una suite per pianoforte, suoni elettronici ambientali e paesaggi sonori urbani, pensata per accompagnare simbolicamente il primo tratto del nuovo viale Ceccarini.