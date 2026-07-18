Riccione, giovanissimi molesti in alberghi e spiagge: Forza Italia lancia l'allarme

Dionigi Palazzi: "Richiamati dagli operatori, i ragazzi mostrano indifferenza e deridono chi chiede risetto delle regole"

Gruppi di giovanissimi, alcuni di 12 anni, che si introdurrebbero negli alberghi, nelle piscine e negli stabilimenti balneari, disturbando turisti e ospiti. Lo riferisce Andrea Dionigi Palazzi di Forza Italia, parlando di un problema sicurezza, anche nelle ore diurne, "che non può essere più sottovalutato".

"Di fronte ai richiami degli operatori, questi ragazzi mostrano spesso totale indifferenza, arrivando persino a deridere chi cerca semplicemente di far rispettare le regole. Episodi che generano un diffuso senso di insicurezza e che rischiano di danneggiare l’immagine di Riccione come meta turistica accogliente e sicura", racconta Dionigi Palazzi, che invita l'amministrazione comunale a non ignorare questi segnali, intensificando i controlli e rafforzando la presenza della polizia locale e delle forze dell'ordine.



"La sicurezza rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda l’offerta turistica di Riccione. Garantirla significa tutelare non solo i cittadini, ma anche il lavoro di centinaia di imprese e l’economia dell’intero territorio", chiosa il capogruppo di Forza Italia.