Riccione: i Cori Uniti accendono “La Luce della Speranza” alla chiesa Stella Maris

Canti e riflessioni ispirati alla lettera di Papa Leone XIV sul Giubileo

Canti, parole e comunità per dare voce alla speranza. È questo il filo conduttore di “La Luce della Speranza”, l’incontro musicale e di riflessione promosso dai Cori Uniti delle parrocchie di Riccione alla luce del Giubileo appena concluso e ispirato alla lettera apostolica di Papa Leone XIV “Disegnare nuove mappe di Speranza”.

L’appuntamento è per oggi alle 16 nella chiesa di Santa Maria Stella Maris, in viale Sicilia. Sul palco il coro interparrocchiale diretto dal maestro Enrico Cenci, con la regia di Edoardo Guidi, per un percorso che intreccia brani corali e momenti meditativi dedicati al tema della speranza come orizzonte personale e collettivo.

Nato alcuni anni fa come segno concreto di unità e integrazione tra le parrocchie, il coro è cresciuto fino a diventare una realtà stabile della vita ecclesiale cittadina, protagonista delle principali celebrazioni, dal Corpus Domini alla Madonna del Mare, e, al tempo stesso, una comunità di persone di età e storie diverse che condividono un cammino umano oltre che musicale.