Riccione, il Comune mette in vendita gli spazi del parcheggio Curiel

Aperta la trattativa diretta per il consolidamento della piena proprietà di 380 posti auto e 2 ripostigli: offerte entro il 15 giugno 2026

L’amministrazione comunale di Riccione ha dato ufficialmente il via a una nuova procedura di trattativa diretta per l'alienazione della proprietà del suolo relativa ai posti auto, box e ripostigli - circa 380 - situati all'interno del parcheggio multipiano interrato “Piazzale Curiel”. In pratica gli attuali beneficiari del diritto di superficie potranno acquistare la completa proprietà dello spazio su cui sorge il posto auto, box o ripostiglio. I prezzi a base di gara sono stati definiti in modo puntuale in base alla consistenza metrica e al piano di ubicazione, con valori che variano sensibilmente: si parte da una base di 3.768,00 euro per le unità da 12 mq al terzo piano interrato , passando per i 4.758,00 euro per i 13 mq del secondo piano , fino a raggiungere cifre molto più onerose che superano gli 11.000 e i 13.000 euro per i box di metratura maggiore, come i 38 mq situati ai piani inferiori. Per quanto concerne i ripostigli, i prezzi partono da una base minima di 749,00 euro.

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte economiche è fissato per le ore 13:00 del giorno 15 giugno 2026. Le istanze dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata all'Ufficio Protocollo del Comune di Riccione, secondo le rigorose modalità indicate nell'avviso pubblico. La seduta pubblica per l'apertura delle buste e la lettura delle offerte si terrà il giorno 16 giugno 2026 alle ore 11:00 presso la Sala Commissioni Consiliari della sede comunale.