Riccione, il Comune: “Siamo attrattivi: intercettati 500mila euro da sponsor e pubblicità”

Tra i brand coinvolti anche Guess, Volkswagen, Dolce&Gabbana, Sephora, Ferrero e Red Bull

Nei giorni scorsi si è acceso il dibattito sul turismo in Riviera: i dati sul semestre gennaio-giugno per il 2026, rispetto al 2025, sono positivi, ma giugno invece registra una flessione rispetto a 12 mesi fa. Il turismo balneare, a detta di diversi operatori del settore, soffre, mentre la de-stagionalizzazione porta frutti, come attestato dall'incremento di arrivi e presenze turistiche. I dati turistici vengono comunque "pesati" per valutare l'operato delle amministrazioni. L'amministrazione riccionese prova a guardare oltre, evidenziando che Riccione non sia solamente una destinazione turistica, ma una vera e propria "piattaforma di comunicazione" per i grandi brand. Negli ultimi anni, infatti, tra sponsorizzazioni e budget pubblicitari, il Comune di Riccione, anche tramite i propri eventi, ha intercettato circa 500.000 euro. Tra gli investimenti e le partnership citati figurano marchi come Guess, Volkswagen, Dolce&Gabbana, Sephora, Ferrero, Red Bull e Campari. E secondo quanto riferisce l'amministrazione comunale, mentre si aprono le prime trattative per il 2027, l'obiettivo è rafforzare questo modello. Abbiamo lavorato per iniziare a leggere Riccione attraverso una prospettiva differente: non soltanto come destinazione turistica, ma come un vero e proprio media”, sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi, che aggiungono: “Una città con una fortissima notorietà, grandi flussi, eventi capaci di aggregare migliaia di persone e dimensioni che consentono ai brand di raggiungere frequenze di esposizione particolarmente elevate. Nel corso del mandato siamo riusciti a intercettare circa mezzo milione di euro di budget, ma il dato economico racconta soltanto una parte del percorso: a questo dobbiamo aggiungere tutti quegli investimenti che non transitano direttamente attraverso la raccolta dell’amministrazione, ma che aziende e partner decidono di sostenere per realizzare a Riccione eventi, produzioni e attivazioni. Sono risorse che arrivano sul territorio, producono appuntamenti di rilievo, generano contenuti e contribuiscono al racconto e alla valorizzazione della città".