Riccione, il Doblò solidale di Cuore21 al servizio di famiglie e persone fragili

Oltre un anno di servizio del mezzo attrezzato, frutto della collaborazione tra imprese locali, Comune e terzo settore

Un supporto per le famiglie e un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore: è questo il bilancio ad oltre un anno dall’entrata in funzione del Fiat Doblò attrezzato, donato dalle imprese locali del territorio in comodato d’uso gratuito alla cooperativa sociale Cuore21. Dell’impatto positivo di questa iniziativa e della rete di sostegno attivata sul territorio si è fatto il punto nei giorni scorsi in municipio nel corso di un incontro tra la sindaca Daniela Angelini, l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli, la presidente del Cuore21 Cristina Codicè e la responsabile della Fondazione ‘Progetti del Cuore’, Ada Donati.

Il mezzo, la cui gestione, manutenzione e copertura assicurativa sono interamente sostenute dalle aziende del territorio, è dotato della massima accessibilità e comfort. Ha un elevatore con pedana posteriore automatizzata in grado di sopportare un carico fino a 320 chili, un abitacolo panoramico luminoso, quattro sedute e un posto centrale dedicato alla carrozzina in totale sicurezza.

L’utilizzo del mezzo consente agli operatori di Cuore21 di offrire ogni giorno un duplice e fondamentale servizio di accompagnamento. Da un lato, affiancare le famiglie dei giovani e delle persone con disabilità seguite dalla struttura nei loro tragitti quotidiani, fornendo un importante punto di riferimento e un sollievo operativo costante. Dall’altro, assicurare il trasporto degli anziani e dei soggetti fragili che frequentano lo “Spazio collettivo” di viale Cesare Battisti, all’angolo con viale Trento Trieste, un luogo di incontro gestito dagli educatori e dal personale delle cooperative Formula Servizi alle Persone e Cuore21 nell’ambito del Servizio sociale territoriale del Distretto di Riccione.

“Questo progetto dimostra quanto la collaborazione stretta tra le realtà del territorio sappia trasformarsi in un aiuto tangibile e quotidiano per chi ne ha più bisogno - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli -. Ad oltre un anno dalla consegna, questo veicolo rappresenta il frutto di un’alleanza riuscita tra imprese, amministrazione e cooperazione sociale. Ma il suo valore più profondo sta nelle relazioni semplici e vere che si creano giorno dopo giorno tra operatori, famiglie, ragazzi e anziani. Non si tratta solo di garantire uno spostamento, ma di costruire una rete fatta di vicinanza autentica, ascolto e reciproca fiducia. Un ringraziamento sincero va alla Fondazione Progetti del Cuore, al Cuore21 e a tutte le aziende che continuano a sostenere questo servizio essenziale per la nostra comunità”.