Riccione: il lungomare diventa una galleria a cielo aperto con “I Giovedì dell’arte”

Dall’11 giugno al 10 settembre torna l’estemporanea di pittura en plein air: ogni giovedì sera artisti al lavoro tra Porto e spiagge 88/90 fino a mezzanotte

Il lungomare di Riccione si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto: dall’11 giugno al 10 settembre tornano “I Giovedì dell’arte”, l’estemporanea di pittura en plein air che ogni giovedì, dalla sera a mezzanotte, accompagnerà le serate estive della città. Giunta alla sua 44esima edizione, la manifestazione porta in scena l’espressione artistica locale in un contesto informale e accessibile, offrendo un’occasione di incontro tra artisti e pubblico.

Nel tratto compreso tra il piazzale del Porto e le spiagge 88/90, i pittori del territorio daranno vita alle loro opere sotto gli occhi di passanti e turisti, offrendo uno spettacolo di creatività, colore e tecnica. Un’occasione unica per assistere dal vivo alla nascita di quadri originali, incontrare gli artisti e lasciarsi ispirare dall’arte.

Nel corso degli anni, la manifestazione è divenuta un appuntamento consolidato dell’estate riccionese, capace di coniugare tradizione e partecipazione, bellezza e semplicità, raccontare il fascino del fare artistico all’aria aperta e la vocazione culturale di una città che vive anche di emozioni visive.



