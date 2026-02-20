Riccione, il mondo della divulgazione scientifica si riunisce al parco Oltremare

Protagonisti i team didattici di EduZoo, gruppo di lavoro nazionale d’eccellenza dedicato all’educazione e alla conservazione

Il mondo della divulgazione scientifica italiana si è dato appuntamento per due giorni sulla collina di Riccione. Il parco Oltremare 2.0 ospita una ricca sessione formativa che vede come protagonisti i team didattici di EduZoo, gruppo di lavoro nazionale d’eccellenza dedicato all’educazione e alla conservazione.

L'iniziativa, promossa dall'Unione Italiana dei Giardini Zoologici e Acquari, riunisce i massimi esperti del settore, provenienti dalle principali strutture zoologiche e acquari d’Italia. L’obiettivo è fondamentale per costruire il futuro del settore: affinare nuove strategie di comunicazione per sensibilizzare il grande pubblico, e in particolare le nuove generazioni, sulle sfide cruciali che riguardano la tutela della biodiversità.

Il gruppo EduZoo si distingue per il superamento della didattica frontale classica, puntando su metodologie ludiche e creative. Durante il corso di formazione, in programma nella due giorni a Oltremare 2.0 che si conclude oggi, i divulgatori si confronteranno su come trasformare l’esperienza della visita, in un momento di partecipazione attiva, capace di stimolare non solo l’interesse per il mondo naturale, ma una vera e propria consapevolezza civica verso la protezione dell’ambiente.

La scelta di Oltremare come sede di questo incontro non è casuale. Il parco riccionese è da anni un punto di riferimento per lo sviluppo di progetti didattici d’avanguardia, grazie alla costante ricerca del suo staff scientifico e alle collaborazioni con altre realtà del territorio, come la cooperativa Atlantide (esperta in comunicazione ambientale e innovazione culturale).

"Ospitare il workshop nazionale EduZoo è per noi un grande orgoglio ma anche una conferma del valore del lavoro svolto in questi anni - dichiara Patrizia Leardini di Costa Edutainment - Il confronto diretto tra professionisti è il motore che ci permette di evolvere. Oltremare coniuga rigore scientifico e coinvolgimento emotivo, nella promozione delle attività di divulgazione”.

“Il focus dell’evento di formazione sarà sulle zone umide e sull’importanza di questi particolari ecosistemi - spiega Stefano Furlati, responsabile del Dipartimento Didattico Scientifico Costa Edutainment in Romagna - che, oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica di piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, garantiscono ingenti risorse di acqua e cibo e svolgono una funzione fondamentale di mitigazione dai cambiamenti climatici. Insieme ai colleghi di Atlantide abbiamo sviluppato dei momenti di formazione nell’area Discovery Delta e l’osservazione di flora e fauna tipiche dell'area deltizia, come lo storione cobice (Acipenser naccarii), specie endemica dell'Adriatico sul quale Costa Edutainment porta avanti da anni il progetto "Che Storione - Salva una specie in pericolo".