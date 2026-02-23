Riccione, il primo tratto del nuovo Viale Ceccarini pronto entro Pasqua

Lavori secondo il cronoprogramma, avanza il progetto del "Bosco Filare"

Si è svolto oggi, 23 febbraio, il nuovo incontro tra l’amministrazione comunale di Riccione - rappresentata dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessore all’urbanistica Christian Andruccioli - i tecnici, i responsabili del cantiere, gli operatori economici e i residenti della zona. La riunione, programmata con cadenza bisettimanale come promesso dagli amministratori per garantire un confronto costante e trasparente con chi vive e lavora nel cuore della città, ha confermato che i lavori procedono regolarmente e secondo le tempistiche previste.

Dall’analisi tecnica dello stato di avanzamento è emerso che il primo lotto del secondo stralcio, nel tratto compreso tra viale Milano e viale Gramsci, sarà completato entro Pasqua. In questa porzione di viale è già stata portata a termine la delicata fase di messa in sicurezza dei pini storici attraverso l’installazione di celle protettive, un intervento fondamentale per tutelare il patrimonio arboreo e garantire la stabilità della nuova pavimentazione.

Per quanto riguarda invece il secondo lotto, che prosegue dall'intersezione con viale Gramsci fino all’incrocio con viale Dante, la conclusione dei lavori è fissata per il 31 maggio.

Grazie al potenziamento delle squadre di operai e al presidio costante dell'area, l’obiettivo condiviso durante l'incontro resta quello di restituire viale Ceccarini alla piena fruibilità per l’inizio della stagione estiva. Il dialogo diretto tra il Comune e i cittadini proseguirà nelle prossime settimane per monitorare, passo dopo passo, il rispetto del cronoprogramma che trasformerà il viale nel nuovo “Bosco Filare”.



