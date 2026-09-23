Riccione, il ristorante Diana chiude dopo 26 anni: “Tempi troppo lunghi per il cantiere di Viale Ceccarini"

Il titolare Claudio Santini: “Non discuto i lavori, ma la lunghezza dei tempi è inaccettabile”. Il ristorante occupava 22 dipendenti

Il ristorante Diana di viale Ceccarini a Riccione chiude i battenti dopo 26 anni. Lo ha annunciato sui social il titolare dell'attività, Claudio Santini, morcianese d'origine e riccionese d'adozione. "Lavoro nella Perla Verde da 53 anni, prima come cameriere, poi in proprio: ho avuto un'attività in viale Dante e ora qui in viale Ceccarini", racconta. L'imprenditore non ha raggiunto l'accordo, per il rinnovo del contratto di affitto, con i proprietari dell'immobile in cui si trova il ristorante, ma la decisione ha una motivazione diversa: il cantiere per la riqualificazione del viale ha infatti causato problemi alle attività, tra transenne, segnaletica, spazi ridottissimi per il transito. Il 15 settembre sono partiti i lavori per il terzo stralcio. "Non discuto il cantiere, ma la lunghezza dei tempi è inaccettabile. Tre anni per fare un viale", evidenzia il ristoratore, che mette nel mirino l'amministrazione comunale. Scendendo nel dettaglio del terzo stralcio, Santini lamenta anche una comunicazione non tempestiva: "La riapertura del cantiere è stata comunicata il 5 agosto. Inizialmente era prevista per il 1° settembre, poi siamo riusciti a farla posticipare al 15 settembre. C'era la Motogp a Misano, ai primi di settembre, che biglietto di visita avremmo lasciato ai turisti e visitatori?". Santini ha deciso così di chiudere la propria attività, nella quale erano impiegati 22 dipendenti. "Li ho avvisati con anticipo della mia intenzione di chiudere, affinché trovassero un nuovo impiego. Lo troveranno perché nel settore c'è molta richiesta di personale. Ma certi partiti, che dicono di difendere i diritti dei lavoratori, dovrebbero farsi qualche domanda", evidenzia con tono polemico, rincarando poi la dose: "Adesso mi prendo una piccola pausa, poi vedrò. Ringrazio Riccione per tutti questi anni, tranne certe persone". Su Facebook il ristoratore aveva scritto: "Salutiamo con amarezza una Riccione molto diversa da quella nella quale abbiamo iniziato 26 anni fa, con la speranza che chi ha la responsabilità di immaginare il suo futuro torni ad ascoltare chi questa città l’ha fatta vivere ogni giorno, stagione dopo stagione". Nel post, anche un messaggio della battagliera ex sindaca, Renata Tosi: "Siete stati sempre un punto fermo per Viale Ceccarini e per Riccione Grazie a te/a voi per ciò che avete regalato a tutti noi".