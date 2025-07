Riccione, il torneo di basket Ball don’t lie anima il campo di Parco della Resistenza

il commento di Simone Imola, assessore allo Sport: "un evento di questo tipo dà vita al nuovo playground"

Dal 4 al 6 luglio, la piastra all'aperto del Parco della Resistenza ospiterà il torneo di basket 3x3 “Ball don’t lie”. Organizzato da Riccione Beach Arena e Crossover, il negozio di viale Adriatica punto di riferimento per gli amanti del basket e dello street style, il torneo gode del patrocinio del Comune di Riccione e si svolgerà ogni sera, da venerdì 4 a domenica 6 luglio, a partire dalle 18:30. Il torneo è dedicato alle categorie Under (nati 2009, 2010 e 2011) e Senior per gli over 16.

La location non è casuale: il playground del Parco della Resistenza è stato recentemente oggetto di un importante intervento di riqualificazione da parte dell’Amministrazione comunale, con l'installazione di nuovi canestri e la colorazione artistica del campo, trasformando l’area in un vero e proprio playground urbano.

“Sono orgoglioso che, dopo l’intervento di riqualificazione, si cominci subito con un evento di questo tipo che dà vita al nuovo playground a dimostrazione che la riqualificazione dell’impiantistica sportiva è un valore aggiunto per la nostra città” commenta l’assessore allo Sport, Simone Imola.