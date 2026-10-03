Riccione, il verde diventa una lezione: studenti alla scoperta della biodiversità

Al via le passeggiate naturalistiche nel parco di Villa Lodi Fé: centinaia di ragazzi alla scoperta della biodiversità e del patrimonio verde della città

Un percorso immerso nel verde alla scoperta della biodiversità e degli alberi della città per celebrare un traguardo importante per la comunità. In occasione del trentesimo anniversario dalla nascita di Geat, il Comune di Riccione e la società promuovono un ciclo di passeggiate naturalistiche guidate dedicate alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado della città. Le attività, a carattere fortemente educativo e ambientale, sono iniziate giovedì 1 ottobre e proseguiranno per tutto il mese nello scenario del parco di Villa Lodi Fé, presso il parco delle Magnolie.

Un’esperienza sul campo per gli studenti

Le uscite didattiche proseguiranno nelle giornate dell’8, 13, 15, 20 e 27 ottobre. Gli studenti vengono accompagnati da educatori ambientali esperti alla scoperta del patrimonio botanico dell’area verde cittadina. Ogni appuntamento vede il coinvolgimento di quattro classi suddivise in due turni nel corso della mattina, offrendo così a centinaia di ragazzi l’opportunità di approfondire i temi della cura dell’ambiente e della tutela dei beni comuni attraverso un’esperienza sul campo.

Impegno comune per la sostenibilità e i giovani

“Festeggiare trent’anni di attività insieme alle giovani generazioni rappresenta la scelta più bella per guardare al futuro della nostra comunità”, dichiarano la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli. “Questa iniziativa permette ai ragazzi delle scuole medie di vivere il parco di Villa Lodi Fé come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove apprendere sul campo il valore della sostenibilità, il rispetto per la natura e la cura dei beni comuni. La collaborazione tra l’amministrazione e le realtà del territorio è fondamentale per accompagnare gli studenti in un percorso di crescita consapevole e responsabile.”

“Siamo orgogliosi di celebrare questo importante anniversario di Geat mettendo al centro i giovani e la tutela dell’ambiente”, sottolinea il presidente di Geat Fabio Galli. “In trent’anni di storia, il lavoro svolto per la cura del verde pubblico e del territorio è sempre stato guidato dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Aprire le porte del parco agli studenti e offrire loro un’opportunità d’apprendimento diretta e coinvolgente con educatori esperti è il modo migliore per condividere la nostra missione e tramandare alle nuove generazioni l’attenzione per il patrimonio naturalistico della città.”



