Riccione, il video sui migranti finisce in tribunale: il Comune chiede un milione di euro

Il Comune ha fatto sapere che, in caso di risarcimento, l’intera somma sarà destinata al fondo per il sostegno agli affitti delle famiglie in difficoltà economica

Il Comune di Riccione passa alle vie legali contro il video pubblicato su TikTok dal profilo “Legaofficial”, che accosta immagini di migranti sulla spiaggia di Ceuta a una presunta scena ambientata a Riccione. (Vedi notizia).

Il filmato, che ha superato le 500mila visualizzazioni, sarà oggetto di una querela per diffamazione aggravata a mezzo social. L’amministrazione ha inoltre annunciato un’azione civile per il danno d’immagine e al brand turistico, con una richiesta di risarcimento da un milione di euro.

La sindaca Daniela Angelini definisce il contenuto «inaccettabile» e ribadisce: «Riccione non è la scenografia di una propaganda d’odio».

Il Comune ha fatto sapere che, in caso di risarcimento, l’intera somma sarà destinata al fondo per il sostegno agli affitti delle famiglie in difficoltà economica.