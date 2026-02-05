Riccione in azzurro: due atlete del Libertas Karate ai Campionati Europei

Libertas Centro Karate Riccione scende in campo con Anna Orsetti e Martina Padoan

Dal 6 all'8 febbraio 2026 il cuore del karate italiano batte forte e, quest’anno, ha il ritmo della Perla Verde. La Nazionale Giovanile Fijlkam è ufficialmente in partenza per i Campionati Europei Giovanili 2026 di Limassol (Cipro), con una missione chiara: difendere il primato continentale e onorare il tricolore. Libertas Centro Karate Riccione scende in campo con Anna Orsetti e Martina Padoan.

Nel dettaglio, le atlete selezionate dalla Direzione Tecnica Nazionale per le prove di Kata a squadre sono: Anna Orsetti, pilastro della squadra Cadetti/Junior, insieme a Silvia Tagliabue, Beatrice Dublino ed Emilia Esposito e Martina Padoan, protagonista nella categoria Under 21, insieme a Roberta Dominici, Francesca Crucitti e Gabriella Di Gregorio.

Entrambe reduci dall'esperienza europea dello scorso anno, Anna e Martina tornano sul tatami più prestigioso d'Europa non solo come partecipanti, ma come atlete d'élite chiamate a confermare l'altissimo livello tecnico della scuola italiana. L'Italia si presenta a Cipro come la nazione da battere. Dopo lo storico primato ottenuto nella scorsa edizione, la delegazione azzurra è pronta a sfidare i giganti del karate europeo. Per il Libertas Centro Karate Riccione, vedere due proprie allieve rappresentare l'Italia è la prova tangibile che la passione, unita a un lavoro tecnico rigoroso, può portare sul tetto d'Europa.

"Non è solo una partenza, è la conferma di un percorso. Vedere Anna e Martina indossare nuovamente quella maglia è un’emozione indescrivibile per tutto il nostro centro. Portano con sé i valori di Riccione e la grinta di chi non smette mai di sognare" ha affermato Moreno Villa, Presidente del Libertas Centro Karate Riccione.

A fargli eco è Roberto Corbelli, fondatore nel 1991 della società, che con lo sguardo rivolto al futuro aggiunge: “ho visto generazioni di karateka passare su questo tatami, ma la vera vittoria non è solo arrivare in Nazionale: è restarci con l'umiltà di chi vuole ancora imparare. Anna e Martina sono l'esempio che le radici forti del nostro club sanno far volare lontano."

“Questi risultati non sono raggiungibili senza il sostegno e la collaborazione dei genitori dei nostri ragazzi che supportano loro e la nostra società con passione ed entusiasmo” è il commento di Manuela Gasperoni Vicepresidente della società.