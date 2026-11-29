Maggioranza in subbuglio Riccione, in bilico ricandidatura di Angelini a sindaca? Il Pd e il centrosinistra: "Ha fatto una fuga in avanti"

Le forze di maggioranza lamentano un atteggiamento di chiusura di Angelini anche su "nodi politici e amministrativi"

Il Pd, Riccione col Cuore, Riccione Contemporanea e Coraggiosa escono allo scoperto dopo l'annuncio della sindaca Daniela Angelini, intenzionata a candidarsi. Per le forze di centrosinistra, che sostengono la maggioranza, si tratta di "un'autocandidatura che nega il confronto". "La nostra città - si legge in una nota - attraversa una fase delicata che impone chiarezza politica, coraggio e visione. Di fronte alle scelte decisive che attendono Riccione nei prossimi anni, le forze del centrosinistra sentono il dovere di intervenire con franchezza sul metodo e sul merito dell'azione amministrativa, per ribadire quale idea di governo e di partecipazione intendono proporre alla comunità". Il centrosinistra intende anche allargare la coalizione ad altre forze progressiste della città e invoca "una visione condivisa e capace di affrontare le sfide strategiche dei prossimi cinque anni, coinvolgendo anche le nuove generazioni nella costruzione del futuro di Riccione".

Le forze di maggioranza lamentano un atteggiamento di chiusura di Angelini anche su "nodi politici e amministrativi": "Atteggiamenti condizionati da una chiusura all’ascolto anche su scelte strutturali, dalle vicende del delfinario al project financing delle spiagge, fino ad alcune schede del nuovo Pug, i cui effetti ricadranno sulla città ben oltre la fine dell'attuale mandato". "Purtroppo, la fuga in avanti dell'autocandidatura della sindaca si è rivelata dannosa e ha bruciato i tempi, chiudendo lo spazio per una costruzione collettiva delle scelte necessarie. Di fronte a queste dinamiche, sentiamo il dovere di assumerci fino in fondo la nostra responsabilità politica: non possiamo avallare metodi solitari né rinunciare a un percorso autenticamente democratico. Una coalizione larga e coesa non si fonda sull'imposizione di decisioni già prese, ma su una discussione reale e trasparente sulle priorità della città. È nell'esclusivo interesse di Riccione che ribadiamo la necessità di rimettere al centro i contenuti, la visione e le risposte che la città attende", chiosa la nota.