Riccione in festa tra danza, musica e alba: il gran finale della Notte Rosa

Dallo spettacolo “Magia in Movimento” firmato Kledi Kadiu al concerto all’alba di Venerus sulla spiaggia del Marano, fino al gala “Riccione Perla Danza”: la città celebra il solstizio d’estate tra arte, musica ed emozioni

Dal movimento dei corpi sotto le stelle alle note che accompagnano il sorgere del sole sulla spiaggia: Riccione vive un weekend di pura magia nel segno del solstizio d’estate e del gran finale della Notte Rosa, tra l’arte della danza e la musica che emoziona. Eventi di qualità straordinaria premiati dal pubblico presente numerosissimo.



La “Magia in movimento” di Kledi Kadiu

Ieri sera, sabato 20 giugno, un piazzale Roma gremito di gente – con le sedute esaurite e tantissime persone in piedi – ha fatto da cornice a “Magia in Movimento”, l’evento che ha trasformato la piazza in un suggestivo teatro a cielo aperto, dove il linguaggio universale del corpo si è intrecciato con l’energia della musica. Lo spettacolo ha saputo unire tecnica impeccabile e pura emozione sotto la direzione artistica di Kledi Kadiu, la cui visione ha trasformato la danza in un racconto collettivo capace di parlare al cuore di tutti i presenti. A scandire il ritmo della serata, con uno stile spontaneo e travolgente, è stata la conduzione di Jody Cecchetto, perfetto nell’accompagnare gli spettatori e nell’avvicinare anche i tantissimi giovani a questa forma d’arte.

Sul palcoscenico è andata in scena una vera e propria parata di stelle internazionali che ha entusiasmato la platea: dai ritmi latino-americani portati da Giada Lini e Graziano Di Prima, all’eleganza della danza classica magistralmente interpretata da Marianna Suriano e Giacomo Castellana.

Applausi a scena aperta hanno salutato anche le straordinarie performance di Anbeta Toromani e Alessandro Macario, Riva & Repele e Alessio Di Ponzio. A rendere la serata una vera e propria festa di comunità è stata infine la bravura degli allievi delle scuole di danza locali, l’Accademia Antonella Bartolacci e il Riccione Dance Center, che hanno emozionato la città portando sul palco una passione pura e contagiosa.



Il risveglio del mare sulle note di Venerus

Questa mattina, domenica 21 giugno, la spiaggia libera del Marano, affollata di gente - ben oltre duemila persone -, si è trasformata nel palcoscenico di un’esperienza unica per il primo appuntamento delle “Albe in controluce”, in coincidenza con il solstizio d’estate.

Alle prime luci del giorno, con i piedi nudi sulla sabbia e lo sguardo rivolto verso l’orizzonte, il pubblico ha assistito al concerto di Venerus, una delle voci più intense e innovative del cantautorato contemporaneo italiano. La musica ha incontrato il mare in un tempo sospeso, fragile e potentissimo, dove l’ascolto si è trasformato un’esperienza totale e immersiva.

Con “Speriamo – Il tour 2026”, Venerus ha dato vita a un vero e proprio rituale collettivo: le sue canzoni si sono trasformate in materia viva, intrecciandosi con il rumore del mare e la magia dei colori dell’alba.

In questa cornice straordinaria, ogni brano si è aperto a nuove possibilità sonore, mentre il pubblico si è lasciato trasportare dalle parole e dalla musica in un tempo sospeso, accompagnando i versi dell’artista come un mantra condiviso.

Il gran finale della Notte Rosa con il gala “Riccione Perla Danza”: questa sera, domenica 21 giugno in piazzale Roma

Questa sera, domenica 21 giugno, dalle ore 21:30, la splendida cornice di piazzale Roma ospiterà la quinta edizione del gala “Riccione Perla Danza”, l’appuntamento gratuito e aperto a tutti che chiude il lungo weekend della Notte Rosa, raccogliendo le migliori eccellenze delle scuole di danza e di acrobatica della provincia di Rimini.

La manifestazione, curata dalla compagnia B-You con la direzione artistica di Barbara Bianchi, si propone come un vero e proprio momento di incontro tra la danza e la città. L’evento celebra l’Ars Gratia Artis - l’arte per l’arte –, intesa come forma espressiva capace di trasmettere emozioni profonde e raccontare storie senza l’uso delle parole, celebrando la Notte Rosa a passi di danza. Un viaggio poetico e un’esperienza immersiva per ogni tipo di pubblico.

Sul palco si alternerà un programma ricco e variegato che spazierà attraverso tutti i generi: dalla disciplina della danza classica alle suggestioni del contemporaneo e del moderno, fino all’energia dell’hip hop, della street dance, del breaking e dell’acrobatica, senza dimenticare le contaminazioni moderne e le esibizioni coreografiche di forte impatto scenico. Una vera e propria festa animata dal talento, dalla passione e dalla creatività di giovani danzatori e danzatrici.

A dare vita allo spettacolo saranno ben 13 scuole di danza, le migliori realtà del territorio: B-You Acrobatic, Accademia Antonella Bartolacci, Aulos Danza, Dance Studio, Acrobatic Team Riccione, New Graphic Ballet, Regina Centro Danza, Anca Ardelean, Lions Academy Danza, Scuola di Balletto di Rimini, Riccione Dance Center, On Stage Rimini e Underground Street School.