Riccione in prima linea per la sicurezza in mare: simulazioni e soccorsi in spiaggia

La manifestazione si terrà sull'arenile della spiaggia 135

In occasione del World Drowning Prevention Day, la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità che ricorre sabato 25 luglio, la città di Riccione propone una mattinata di simulazioni pratiche e divulgazione aperta a residenti e turisti. L'iniziativa, inserita nell'ambito delle attività della Bandiera Blu per promuovere la sicurezza balneare e la tutela della vita in acqua, si propone di mostrare dal vivo l'efficacia, la rapidità e la coordinazione delle diverse metodologie di soccorso e recupero in mare.

Il programma delle simulazioni in spiaggia

La manifestazione si terrà sull'arenile della spiaggia 135, dove a partire dalle ore 9:30 si aprirà l'incontro con i saluti istituzionali della sindaca Daniela Angelini e dell’assessore al Demanio e all’ambiente Christian Andruccioli. A seguire la presentazione dettagliata delle varie attività curata da Giorgio Gori, coordinatore tecnico della Commissione tecnica nazionale Fin Salvamento. Sarà inoltre presente il comandante in seconda della Capitaneria di Porto, Alessandro Cingolani. Dalle ore 10:00 lo specchio d'acqua antistante diventerà il teatro delle simulazioni operative.

Le prove pratiche si apriranno con le dimostrazioni di nuoto di salvamento e recupero, per poi proseguire con il lavoro in acqua condotto dalle unità cinofile della Scuola italiana cani salvataggio. Successivamente, i professionisti mostreranno le manovre di intervento con il tradizionale moscone da salvataggio e con la tavola Sup, concludendo la sessione con le esercitazioni di soccorso rapido eseguite tramite l'impiego delle moto d'acqua e l'uso del defibrillatore.

“Con un appuntamento di questa portata intendiamo promuovere con determinazione una diffusa cultura della sicurezza in mare, offrendo sia ai nostri concittadini sia ai turisti gli strumenti necessari per vivere la spiaggia con assoluta consapevolezza - dichiara l'assessore al Demanio e all'ambiente Christian Andruccioli -. Riccione, che con orgoglio conferma anche quest’anno il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, continua a investire risorse ed energie nella formazione balneare, con l'obiettivo prioritario di garantire che la nostra bella costa rimanga un’oasi di accoglienza, protezione e serenità per chiunque scelga di frequentarla. Desidero inoltre ringraziare Giorgio Gori per il prezioso contributo nell’organizzazione e nella promozione di questa giornata dedicata alla prevenzione e il bagnino Fausto Ravaglia per la collaborazione e l’impegno quotidiano nella diffusione della cultura della sicurezza in mare”.

“Il nuoto per salvamento rappresenta una disciplina di grande valore, perché unisce preparazione tecnica, capacità atletica e una forte componente di responsabilità sociale – dichiara Giorgio Gori, coordinatore tecnico della Commissione tecnica nazionale Fin Salvamento -. Occasioni come questa sono fondamentali per avvicinare cittadini e turisti alla cultura della prevenzione, mostrando concretamente quanto siano importanti la formazione, la tempestività dell’intervento e la collaborazione tra tutti gli operatori impegnati nella sicurezza in acqua. Il mare è una risorsa straordinaria da vivere con consapevolezza: la sicurezza dei bagnanti deve essere una priorità ogni giorno, perché la prevenzione non va mai in vacanza”.

Una rete unita per la sicurezza in mare

L'evento testimonia la forte sinergia e la stretta collaborazione che legano sul territorio i principali corpi dello Stato e le associazioni di volontariato dedicate alla salvaguardia della vita umana. Accanto alla sezione Polisportiva Salvamento Riccione, alla sezione Salvamento Nuoto di Rimini e alla Scuola italiana cani salvataggio, la manifestazione vede la partecipazione e il presidio operativo della Guardia costiera, dei Vigili del fuoco, della Croce rossa italiana sezione Riccione, della Protezione civile e della Polizia di stato con le moto d’acqua.



