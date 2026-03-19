Riccione in Rosa: tre giorni di grande bocce femminile al Bocciodromo Comunale

Dal 20 al 22 marzo Riccione ospita tre eventi di bocce femminili al Bocciodromo comunale, con atlete di alto livello da tutta Italia

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, Riccione diventerà il cuore pulsante delle bocce femminili italiane. Il Bocciodromo Comunale di via Carpi 30 ospiterà infatti tre importanti eventi boccistici organizzati in collaborazione con la Bocciofila Riccionese, richiamando atlete di alto livello e appassionati da tutta Italia. Si comincia venerdì 20 marzo con l’arrivo della Nazionale Femminile. Già dal primo pomeriggio prenderà il via uno stage tecnico che si protrarrà fino alle ore 22.00, dedicato alla preparazione atletica, agli allenamenti e ai tiri di precisione. Tra le atlete convocate dal Coordinatore Nazionale Raffa Maurizio Mussini figurano Ginevra Cannuli, Beatrice Cesoroni, Alessia Condori, Kety Crescenzi (vincitrice nel 2025 del Trofeo Medusa Gioielli), Lisa Lombardo, Benedetta Necchi, Anna Giulia Orrù, Laura Picchio, Sanela Urbano e Rachele Vivenzi. La giornata di sabato 21 marzo sarà ancora dedicata agli allenamenti al mattino, in vista della prestigiosa gara ad invito di Alto Livello Femminile di Tiro di Precisione, in programma a partire dalle ore 14.30. Gran finale domenica 22 marzo con “Riccione in Rosa”, che vedrà il doppio appuntamento del 9° Trofeo Medusa Gioielli. La manifestazione sarà articolata in una gara nazionale di Alto Livello Femminile riservata alle categorie AF/BF e in una Gara Nazionale Sport per Tutti Femminile per le categorie CF/DF. Le competizioni inizieranno alle ore 9.00, con finali previste nel primo pomeriggio sulle corsie del bocciodromo comunale. Gli eventi, organizzati dalla Bocciofila Riccionese, si svolgeranno con il patrocinio del Comune di Riccione, a conferma dell’importanza sportiva e promozionale dell’iniziativa.

Bocciodromo Riccionese

Abbiamo chiesto al Presidente della Bocciofila Riccionese, Gaetano Pietraperzia, fondata il 16 maggio 1975, come mai la Federazione abbia scelto proprio Riccione per ospitare la Nazionale Femminile:

“Sicuramente – spiega – i successi organizzativi delle precedenti otto edizioni del Trofeo Medusa Gioielli e il nostro splendido bocciodromo comunale, fiore all’occhiello dell’impiantistica boccistica regionale, hanno contribuito a questa scelta. La Federazione ci ha così concesso il piacere di ospitare le azzurre delle bocce in questa tre giorni”. Il presidente ha inoltre ricordato i prossimi appuntamenti della società: tra questi il 4° Memorial Mario Lugli, gara regionale in programma sabato 6 giugno, e la gara nazionale di ottobre dedicata al 45° Città di Riccione. Infine, uno sguardo ai social: le finali del 9° Trofeo Medusa Gioielli saranno trasmesse in diretta domenica 22 marzo sulla pagina Facebook “Bocciofila Riccionese”, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l’evento anche a distanza.