Riccione, in vendita all'asta sei posti auto nel parcheggio di piazzale Curiel

Documentazione e offerta economica dovranno pervenire al Servizio Protocollo del Comune di Riccione entro e non oltre le ore 13 del 12 ottobre 2026

Il Comune di Riccione avvia la vendita all'asta di sei posti auto situati al terzo piano sottostrada del parcheggio multipiano interrato di piazzale Curiel. Ogni singolo stallo ha una superficie di circa 13 metri quadrati. Il prezzo posto a base di gara per ciascun lotto è di 30.400 euro, cifra stabilita applicando la riduzione prevista dal regolamento comunale per le alienazioni del patrimonio.

La gara si svolgerà con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base, con un rialzo minimo dell’1 per cento. La vendita è aperta sia a persone fisiche che a ditte individuali e società in possesso dei requisiti di legge. È ammessa la partecipazione anche per persona da nominare o in forma congiunta.

Documentazione e offerta economica dovranno pervenire al Servizio Protocollo del Comune di Riccione entro e non oltre le ore 13 del 12 ottobre 2026. L’apertura delle buste e la valutazione delle offerte avranno luogo il successivo 15 ottobre, alle 11, presso la sede municipale di via Vittorio Emanuele II.



