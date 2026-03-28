Riccione, inaugurato supermercato Coop del centro commerciale Perla Verde dopo il restyling

L'intervento per un investimento di 700.000 euro

È stato inaugurato oggi (sabato 28 marzo), a Riccione, il supermercato Coop di viale Berlinguer, all'interno del centro commerciale Perla Verde, dopo i lavori di restyling incominciati a febbraio e condotti a negozio aperto, con un investimento di 700.000 euro.

Per festeggiare insieme a tutta la comunità la nuova veste della Coop tutta nuova, si è tenuta oggi la cerimonia inaugurale, a cui hanno partecipato Sandra Villa, Vicesindaca di Riccione e Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0. Per la Cooperativa, erano inoltre presenti: Enrica Bagnoli, Consigliera di Amministrazione, Sara Bianchi, Presidente Zona Soci Rimini, e Iolanda De Simone, Regional Director.

"Dopo il completo restyling, il punto vendita Coop riapre le porte agli oltre 12mila soci e a tutti i clienti con spazi rinnovati, accoglienti e funzionali. L’offerta è pensata per rispondere a ogni tipo di esigenza: da chi ha poco tempo e cerca praticità, a chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza, fino a chi predilige prodotti di fascia alta o desidera riscoprire i sapori autentici del territorio. Il nuovo supermercato Coop offre qualità e servizi su una superficie di oltre 2.400 metri quadrati, con un team composto da 95 addetti", si legge in una nota di Coop Alleanza 3.0.