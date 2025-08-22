Riccione incorona la Miss Reginetta d'Italia: le finali nella Perla Verde dal 24 al 30 agosto

Le 140 miss "invaderanno" Riccione con sfilate, show e tanti appuntamenti

Riflettori puntati su Riccione, palcoscenico della bellezza italiana per la bollente settimana delle finali nazionali di Miss Reginetta d’Italia 2025 dal 24 al 30 agosto dove oltre 140 Miss invaderanno spiagge, piazze e locali della città con sfilate, show e tanti appuntamenti.

Si parte domenica 24 agosto alle ore 21,30 sulle spiagge di Riccione, nella suggestiva scenografia dell'Opera Beach Club con la finale nazionale di Miss Reginetta Over: le più belle donne italiane dai 30 ai 60 anni provenienti da dure selezioni effettuate in tutta la penisola si sfideranno in passerella a colpi di charme e di talento.

Tre le corone in palio per le più affascinanti professioniste, mamme e nonne italiane, pronte a mettere in gioco bellezza e personalità: Miss Reginetta Over Junior, riservata alla fascia di età dai 30 ai 40 anni, Miss Reginetta Over Lady, nella fascia di età dai 41 ai 50 anni e Miss Reginetta Over Senior dai 51 ai 60 anni.

La serata del 24 agosto, condotta da Francesco Anania, vedrà sul brillante palco del concorso, in veste di madrina d’onore, l’attrice, presentatrice e cantante Floriana Secondi, volto amato della tv italiana, divenuta famosa con vittoria del “Grande Fratello” e protagonista di numerose trasmissioni televisive tra cui “L’isola dei famosi”, “La fattoria”, “Ciao Darwin 9” e “Belve”.

Tra gli ospiti attesi il comico Bicio, l’antidepressivo naturale, al secolo Fabrizio Fenici, porterà sul palco delle Miss Over la sua travolgente comicità che lo ha fatto tanto amare dal grande pubblico e diventare celebre in tv da “La sai l’ultima” in poi e Paolo Marzotto, il “cavaliere” del trono over di “Uomini e Donne” del seguitissimo dating show di Maria De Filippi che con il suo savoir faire ha conquistato il cuore di tante donne italiane.



Le Miss Reginetta Over passeranno poi il testimone alle giovanissime Miss Reginetta in corsa per l’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia 2025 che daranno il via a una serie di serate indimenticabili, dove moda, musica e spettacolo si fonderanno in un irresistibile mix di fascino e bellezza, durante tutta la settimana.



“Sono certo che ci aspetta una finale straordinaria di Miss Reginetta d’Italia, con una settimana ricca di eventi, spettacoli e ospiti d’eccezione – Ha affermato il patron Alessio Forgetta - Dopo mesi di attento scouting estivo in tutte le regioni italiane, siamo pronti a portare sul palco ragazze e donne che incarnano bellezza e talento: il nostro impegno è scoprire e valorizzare ogni anno nuove promesse. Grazie al supporto dei nostri sponsor e partner internazionali, Miss Reginetta d’Italia offre ogni anno alle partecipanti una vetrina importante, un trampolino di lancio da cui costruire opportunità nel cinema, nella moda e nella televisione.”

Tre gli eventi di moda, musica e spettacolo principali, in programma per le finali, con inizio alle ore 21,30.



Mercoledì 27 agosto all'Opera Beach Club di Riccione si terrà la prefinale di Miss Reginetta d’Italia 2025, dove le ottantaquattro giovanissime ragazze in lizza verranno selezionate dall' attenta e prestigiosa giuria del concorso per i quaranta posti al sole della finalissima



Venerdì 29 agosto sempre all'Opera Beach Club di Riccione è in programma la serata interamente dedicata alla moda dove le Miss in gara sfileranno in passerella con i migliori fashion brand italiani.



Sabato 30 agosto finalissima del concorso alla Baia Imperiale di Gabicce Mare dove verrà decretata la più bella del reame con l’incoronazione di Miss Reginetta d’Italia 2025.