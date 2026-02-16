Riccione, karate: due bronzi europei e il titolo di ambasciatrici per Orsetti e Padoan

Il riconoscimento ad Anna Orsetti e Martina Padoan arriva dopo il loro rientro dai Campionati Europei

Le due karateka Anna Orsetti e Martina Padoan hanno ricevuto il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” dall’assessore allo sport Simone Imola. L'occasione si è presentata sabato 14 febbraio alla palestra di viale Catullo durante lo stage di allenamento guidato dai tecnici del Centro Tecnico Regionale del Comitato Regionale Emilia-Romagna, settore karate Fijlkam - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, dedicato agli atleti selezionati del territorio. Un lavoro sul tatami orientato alla preparazione per le competizioni nazionali e alle future selezioni nella specialità kata.

Il riconoscimento ad Anna Orsetti e Martina Padoan arriva dopo il loro rientro dai Campionati Europei con due splendidi terzi posti conquistati con le squadre azzurre della FIJLKAM. Un risultato che conferma come il karate emiliano-romagnolo, nella specialità kata, parli sempre più riccionese: entrambe le atlete sono infatti tesserate per il Centro Karate Riccione.

“Avete portato il nome di Riccione in Europa con talento, impegno e spirito sportivo - ha dichiarato l’assessore Imola durante l’incontro con Orsetti e Padoan -. I vostri risultati sono motivo di orgoglio per tutta la città e rappresentano un esempio straordinario per i giovani: dimostrano che passione, disciplina e lavoro quotidiano permettono di raggiungere traguardi importanti anche a livello internazionale”.

La giornata di sabato ha visto oltre 40 atleti provenienti da tutta l’Emilia-Romagna prendere parte al raduno, guidati dal Responsabile Kata del CTR, Maestro Vito Mininni, coadiuvato dai tecnici regionali sotto la supervisione del Commissario Tecnico regionale Fabrizio Grisoni. Presente anche il Presidente del settore Karate CRER FIJLKAM, Daniele Lamberti, a conferma dell’importanza dell’appuntamento.

La giornata ha rappresentato un momento di alto profilo tecnico e formativo: una decina di tecnici ha collaborato alla docenza, tra cui Carlotta Villa pluricampionessa italiana ed europea, lavorando sulla metodologia necessaria a costruire i prerequisiti funzionali alla pratica del kata, attraverso un percorso strutturato di kihon e studio approfondito delle forme. Un lavoro mirato a consolidare basi solide e sviluppare atleti sempre più preparati ad affrontare i massimi livelli competitivi.

Il weekend è stato impreziosito anche da un altro straordinario risultato internazionale. Venerdì 13 febbraio, ai World Master Games di Abu Dhabi, Manuel Cunti ha conquistato la medaglia d’oro nel kumite, salendo sul gradino più alto del podio con una prestazione di grande tecnica e determinazione. Anche Manuel Cunti è stato insignito nel 2025 Ambasciatore di Riccione nel mondo per meriti sportivi.

Soddisfatto per il percorso intrapreso Roberto Corbelli, responsabile del kata Shotokan e fondatore del Libertas Centro Karate Riccione che ha detto “Questi risultati sono il frutto di anni di lavoro, di programmazione e di collaborazione con la Regione. Portare i raduni del CTR anche a Riccione significa riconoscere la qualità del percorso tecnico che stiamo costruendo. Vedere i nostri atleti protagonisti in Europa e nel mondo è motivo di orgoglio, ma soprattutto è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta”.

Sulla stessa linea il presidente Moreno Villa e la vice presidente Manuela Gasperoni “Siamo profondamente orgogliosi. Ancora una volta il lavoro portato avanti negli anni con serietà e passione sta dando risultati prestigiosi a livello nazionale e internazionale. Il successo dei nostri atleti è il successo di un’intera comunità sportiva fatta di tecnici, dirigenti, famiglie e ragazzi che ogni giorno credono in questo progetto”.