Riccione, la biblioteca riapre con attività per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni

Attività didattiche, percorsi di lettura e giochi a tema

La Biblioteca Comunale di Riccione torna a essere protagonista della vita culturale locale con la riconferma del progetto pluriennale "Leggere in Biblioteca", un'iniziativa ormai imprescindibile per le scuole della città e molto amata da bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie.

Nato con l’obiettivo di appassionare sin dalla tenera età al piacere della lettura, il progetto ha coinvolto solo nell’ultimo anno scolastico circa 1.400 tra alunni e studenti, dai 5 ai 14 anni, provenienti da scuole pubbliche, paritarie, statali e comunali del territorio.

Per l’anno scolastico 2025-2026, la biblioteca ha già delineato un ricco calendario di attività, sviluppate in sinergia con la direzione didattica e gli insegnanti delle scuole cittadine. Tra le proposte torneranno “Segno e sogno”, narrazioni musicali dedicate ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia; “Il grande gioco della lettura”, un’attività ludico-didattica rivolta alle classi terze della scuola primaria; “Tombola delle storie”, per le classi quarte della primaria; “Storie di tutti i generi”, un laboratorio sui generi letterari per le seconde classi della secondaria di primo grado; “Basi della tecnica fotografica”, un laboratorio di fotografia analogica per le classi terze della scuola secondaria.



Accanto alle attività scolastiche, la biblioteca conferma anche il suo impegno verso la cittadinanza con eventi rivolti all’utenza libera e alle famiglie. In particolare, dal 22 settembre al 31 ottobre, sarà allestita presso la galleria del Centro della Pesa, la mostra “Dall’Album dei Ricordi”, un’esposizione di immagini e fotografie storiche conservate nella fototeca della biblioteca.

Grande attenzione anche alla formazione degli adulti che accompagnano la crescita dei più piccoli: nel mese di ottobre si svolgerà “Libri a piccoli passi”, un corso formativo in quattro incontri rivolto a insegnanti, educatori e volontari che operano nella fascia 3-7 anni, con appuntamenti fissati per il 4, 10, 11 e 25 ottobre. Per il corso è prevista la prenotazione obbligatoria.

Per le famiglie torna infine l’appuntamento con "Storie tra le nuvole", il ciclo di letture animate a cura delle lettrici volontarie, dedicato ai bambini dai 3 ai 9 anni. Il primo incontro è previsto nella settimana dal 22 al 27 settembre, in occasione della settimana nazionale "Bibliopride", promossa dall’Associazione italiana biblioteche. Le letture proseguiranno ogni venerdì pomeriggio di novembre, dalle 17 alle 18, per concludersi il 13 dicembre con "Le storie di Zia Natalina", animate dalla lettrice e attrice Alessia Canducci.

Tutte le attività, sia scolastiche che pomeridiane, sono gratuite.