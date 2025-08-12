Riccione, la Giunta si riunisce sulla Saviolina alla Darsena: a Ferragosto annunci su Natale

Durante la seduta, si è parlato anche della gestione del ferragosto e della sicurezza

Nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 11 agosto) la Giunta comunale di Riccione si è riunita a bordo della storica imbarcazione “Saviolina”, ormeggiata nella Darsena di Ponente, ospite del Club Nautico di Riccione. La sindaca Daniela Angelini e gli assessori hanno accolto con entusiasmo l’invito, un gesto dal forte valore simbolico: l’abbraccio della città al suo “simbolo del mare”. La riunione si è svolta in darsena poiché le condizioni del mare non erano ottimali per un ormeggio al largo. Sul tavolo, diversi temi legati all’attualità della città: sicurezza, organizzazione degli eventi e gestione delle prossime giornate del lungo weekend di Ferragosto, che si preannuncia particolarmente affollato e animato. Non solo emergenze e gestione dell’immediato: la Giunta ha infatti già messo mano alla programmazione di fine anno. Giovedì 14 agosto, in occasione del concerto di Giuliano Palma e dello spettacolo pirotecnico di Ferragosto, verrà svelato il manifesto della campagna promozionale del Natale-Capodanno 2025-2026. Sarà la prima tappa di un percorso di comunicazione che, con cadenza strategica, presenterà i vari appuntamenti del palinsesto in modo da massimizzarne la visibilità e il valore promozionale per la città. “Ringrazio sentitamente il Club Nautico che ci ha dato la possibilità di vivere questa esperienza unica – ha commentato la sindaca Daniela Angelini –. La Saviolina è molto più di un’imbarcazione: è un pezzo di identità di Riccione. Oggi abbiamo parlato di turismo, grandi eventi e progetti futuri, ma soprattutto abbiamo voluto sottolineare il legame che unisce la nostra città al mare e alla sua storia”.



