Riccione, la ruota panoramica torna a svettare sul mare

Apertura ufficiale sabato 25 ottobre. 10 euro il biglietto adulti

È pronta e già visibile sullo skyline della città la ruota panoramica di Riccione, l’iconica attrazione affacciata sul mare che da oggi torna a svettare in piazzale Roma.

Alta 55 metri, con 28 cabine trasparenti, la ruota panoramica offrirà ancora una volta una vista mozzafiato sulla Riviera adriatica, abbracciando la città e il mare d’inverno in un colpo d’occhio emozionante. La struttura è larga 21 metri e con una profondità di 19 metri, pesa 290 tonnellate ed è illuminata da 25mila lampadine led. Collocata in uno dei punti più suggestivi della città, l’attrazione sarà parte integrante del progetto che illuminerà Riccione durante le festività natalizie.

L’apertura ufficiale al pubblico della ruota è fissata per sabato 25 ottobre, con orari che varieranno a seconda dei giorni: nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 24, nei feriali dalle 15 alle 23. Durante il periodo natalizio, gli orari saranno ulteriormente prolungati per permettere a residenti e turisti di godere della magia delle feste dall’alto. Il costo del biglietto per gli adulti sarà di 10 euro, mentre per i bambini sotto i 7 anni è previsto un prezzo ridotto di 7 euro. Per le famiglie, saranno disponibili due soluzioni convenienti: il Family Pass da 25 euro, valido per due adulti e un bambino fino a 10 anni, e il Family Pass da 30 euro, che copre due adulti e due bambini.

Dopo il successo dello scorso anno, la ruota panoramica sarà uno delle attrazioni principali degli allestimenti natalizi che trasformeranno Riccione in un luogo incantato, con installazioni tematiche, luminarie e attrazioni diffuse nelle principali aree urbane. Il tutto senza interferire con la viabilità né con l’accesso alla spiaggia, grazie a un’installazione pensata per integrarsi perfettamente con il paesaggio urbano e marino.

L’installazione della ruota panoramica è a cura della società Theweel Srl che garantirà la presenza dell’attrazione in piazzale Roma per due stagioni natalizie consecutive, fino al 2027.